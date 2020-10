Tutti i film e le serie tv in onda stasera, in prima e seconda serata, mercoledì 14 ottobre. Il fantasy “Warcraft – L’inizio”, il film drammatico “Chiamami col tuo nome”, l’avventura di “Robin Hodd – Principe dei ladri” e tanti altri.

Stasera in tv, mercoledì 14 ottobre 2020

Su Rai Movie alle 21.10 il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” (2017) con protagonista Timothée Chalamet. Il film è ambientato tra Brescia e Bergamo, in una calda estate del 1983. L’equilibrio di un tranquillo paese di campagna verrà modificato all’arrivo dello studente Oliver, Armie Hammer.

Sul canale Mediaset 20 stasera in tv alle 21.04 va in onda “Warcraft – L’inizio”, film del 2016 diretto da Duncan Jones e ambientato nell’universo della serie fantasy, di grande successo, Warcraft e prodotta dalla Blizzard Entertainment.

Su Rai 2 alle 21.20 la nuova serie targata Rai Fiction “Mare fuori – L’amore malvagio”, ambientata nell’Istituto Penale Minorile di Napoli, con Carolina Crescentini nella parte della direttrice dell’istituto.

“Gamer” (2009) con Gerard Butler in onda su Rai 4 alle 21.21. Un film di azione ambientato in un futuro nel quale ad alcuni esseri umani è affidato il controllo delle azioni di altri esseri umani, e così i detenuti di un carcere si ritrovano manovrati dai giocatori di un videogioco online.

Alle 21.35 su Tv8 il film drammatico “Sette anime” (2008) diretto da Gabriele Muccino e con Will Smith nel ruolo di un ingegnere spaziale nella difficile impresa di ricucire la propria vita, obiettivo a cui aspira anche attraverso il suo donarsi agli altri.

Su Sky Cinema Due stasera in tv alle 23.40 il film di Spike Lee “La 25° ora” (2002), ambientato a New York con protagonista Edward Norton nella parte di uno spacciatore condannato a sette anni di carcere, che si appresta a vivere il suo ultimo giorno di libertà in compagni degli amici e della fidanzata, interpretata da Rosario Dawson.

Ecco la programmazione nel dettaglio:

Prima serata

“Mare Fuori – L’amore malvagio”, episodi 7 e 8, su Rai2 alle 21.20

“Jack Reacher – La prova decisiva” su Italia1 alle 21.30

“City Hunter Special: La rosa nera” su Italia2 alle 21.10

“Rosamunde Pilcher: L’arco di cupido” su La5 alle 21.10

“Gamer” su Rai4 alle 21.21

“Chiamami col tuo nome” su Rai Movie alle 21.10

“Out of sight – Gli opposti si attraggono” su Iris alle 21.00

“Asteroid – Final Impact” su Cielo alle 21.20

“Sette Anime” su Tv8 alle 21.35

“Robin Hood il principe dei ladri” su Nove alle 21.35

“Che fine hanno fatto i Morgan?” su Rsi La2 alle 21.05

“Confessions” su LaEffe alle 21.10

“Cross Wars” su Spike alle 21.30

“Warcraft – L’inizio” su Mediaset 20 alle 21.04

“Stanno tutti bene 1990” su Cine34 alle 21.00

“Genitori quasi perfetti” Sky Cinema 1 alle 21.15

“Viaggio nell’isola dei dinosauri” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Chalet Girl”” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Le due verità” Su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Strade violente” su Sky Cinema Action alle 21.00

“The Great Wall” su Premium Cinema alle 21.15

“50 volte il primo bacio” su Tv8 alle 21.30

“La passione di Cristo” su Nove alle 21.25

“Last cop – L’ultimo sbirro”, episodio 6, su Rai Premium alle 21.20

“Miss Marple” su Paramount Pictures alle 21.15

“The Good Wife”, stagione 2 episodio 6, su La7d alle 21.30

“Rosamunde Pilcher: l’arco di cupido” su La5 alle 21.10

“Alexandra” stagione 1 episodio 5 su Giallo alle 21.10

“Law & Order: unita’ speciale” stagione 19 episodio 7 su Top Crime alle 21.10

Seconda serata

“La mossa del diavolo” su Rete4 alle 00.05

“House Party – La grande festa” su Italia1 alle 00.45

“Last Vegas” su Mediaset 20 alle 23.38

“Ip Man 3” su Rai4 alle 22.57

“Sotto assedio” su Tv8 alle 23.30

“Clandestino” su Nove alle 23.30

“Prima di mezzanotte” su Iris alle 23.33

“We are your friends” su Rai Movie alle 23.55

“Last cop – L’ultimo sbirro” su Rai Premium alle 22.10

“Voglia di guardare” su Cielo alle 22.15

“Miss Marple” su Paramount Pictures alle 23.05

“The good wife” episodio 7 su La7d alle 22.20

“Inga Lindstrom – Nella rete dell’amore” su La5 alle 23.00

“La leggenda del pianista sull’oceano” sul Canale 34 alle 23.38

“L’ispettore Barnaby”, stagione 1 puntata 4, su Giallo alle 23.05

“Law & order: unita’ speciale”, stagione 19 episodio 8, su Top Crime alle 22.00

“Grey’s Anatomy”, stagione 16 episodio 16, su Rsi La1, alle 22