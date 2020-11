Stasera in tv, mercoledì 11 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, mercoledì 11 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il commovente “Il sole a mezzanotte“, la commedia “La pazza gioia“, il drammatico “L’uomo della pioggia“, “Sherlock Holmes” e tanti altri.

Stasera in tv, mercoledì 11 novembre

Stasera in tv, alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda “Il sole a mezzanotte” (2018). Il film segue la vicenda di un’adolescente, Kate, che a causa di una malattia non può essere esposta al sole. Durante le giornate è costretta a passare il proprio tempo chiusa in casa. La sua vitalità può emergere appieno solo di notte, quando Kate si reca alla stazione a suonare la chitarra. Proprio alla stazione avverrà un incontro che le cambierà la vita per sempre: incontrerà Charlie, un ragazzo del suo liceo che viveva nella casa accanto alla sua.

Alle 21.20 su Italia 1 potrete guardare “Sherlock Holmes” (2009) di Guy Ritchie. Una rivisitazione del celebre personaggio Sherlock Holmes, interpretato da Robert Downey Jr., accompagnato dall’immancabile Watson, che interpreta Jude Law. I due sono alle prese con un diabolico Lord, nonché assassino seriale, che vuole conquistare il mondo.

Se preferite invece una commedia, “La pazza gioia” (2016) sarà trasmessa su Rai Movie alle 21.10. Le protagoniste sono due donne, Donatella e Beatrice, ospiti di una comunità per donne affette da disturbi mentali in Toscana. Un giorno le due decidono di scappare e cominciare un viaggio pieno di avventure.

“L’uomo della pioggia” (1997) di Francis Ford Coppola è la proposta di Paramount Network da guardare stasera in tv alle 21.10. Il protagonista è Matt Damon nei panni di un giovane avvocato che deve confrontarsi con la necessità di sbarcare il lunario e quella di voler combattere le ingiustizie.

Un’altra interessante proposta da non perdere stasera in tv, è “Unbroken” (2014) in onda alle 21.00 su Iris. Il film vede Angelina Jolie alla regia e racconta la storia dell’atleta ed eroe di guerra Louis Zamperini. Durante le Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte dell’Air Force come bombardiere e dopo diverse missioni di successo precipitò con il suo aereo. Per 47 giorni rimase in mare prima che i giapponesi lo catturarono per inserirlo in un campo di prigionieri dove venne torturato.

Sky Cinema Collection propone invece agli spettatori il film “Sconnessi” (2018), alle 21.15. Una commedia italiana con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi, che racconta di una famiglia in vacanza in una baita senza internet. Questa situazione porta grande scompiglio tra tutti i presenti, che si troveranno costretti a fare i conti con i propri problemi.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Il sole a mezzanotte – Midnight Sun” su Rai 2 alle 21.20

“Daughter of the Wolf” su Rai 4 alle 21.20

“Sherlock Holmes” su Italia 1 alle 21.20

“Il risolutore – A Man Apart” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“La bellezza del somaro” su Cine 34 alle 21.00

“La pazza gioia” su Rai Movie alle 21.10

“L’Uomo della Pioggia” su Paramount Network alle 21.10

“Unbroken” su Iris alle 21.00

“Un principe per l’estate” su La5 alle 21.10

“Tornado Valley” su Cielo alle 21.15

“Mimzy – Il segreto dell’universo” su Spike alle 21.30

“Il delitto della madonna nera” su Top Crime alle 21.09

“Elementary” – Stagione 1 Episodio 1 su Giallo alle 21.10

“Maiorca Crime” – Stagione 1 Episodio 1 su Rai Premium alle 21.20

“Chicago Fire” – Stagione 8 Episodio 2 su La1 alle 21.10

“Petra” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Se solo fosse vero” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Sconnessi” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Freerunner – Corri o muori” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“N.C.I.S. New Orleans” – Stagione 3 Episodio 15 su Rai 2 alle 23.00

“Trono di Spade” – Stagione 8 Episodio 3 su Rai 4 alle 22.40

“Operazione U.N.C.L.E.” su Italia 1 alle 00.00

“Pacific Rim” su Canale 20 Mediaset alle 23.30

“Nessuno si salva da solo” su Rai movie alle 23.35

“Miss Marple” – Stagione 6 Episodio 3 su Paramount Network alle 23.00

“The judge” su Iris alle 00.02

“House party: la grande festa” su Italia 2 alle 23.35

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 9 su Spike alle 23.30

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 16 su Top Crime alle 22.50

“Matrimonio rosso sangue” su Rai Premium alle 23.00

“Un weekend da bamboccioni” su Sky Cinema 1 alle 00.25

“A prima vista” su Sky Cinema Romance alle 22.40

“Sono tornato” su Sky Cinema Collection alle 22.50

“Stuber – Autista d’assalto” su Sky cinema Action alle 22.35