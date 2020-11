Tutti i film e le serie in onda stasera in tv lunedì 2 novembre, in prima e in seconda serata.

Tra i film segnaliamo: “Le Mans ‘66 – La grande sfida” che racconta le vicende della scuderia statunitense Ford; il film d’azione “Shazam!”; “Casinò” di Martin Scorsese e molti altri.

Stasera in tv lunedì 2 novembre

Da non perdere il film diretto da James Mangold “Le Mans ‘66 – La grande sfida” in onda su Sky Cinema 1 alle 21.15. Il film racconta la storia vera del team automobilistico Ford e del suo impegno di forze per la costruzione di un’automobile che fosse in grado di gareggiare contro la Ferrari, nella gara 24 ore di Le Mans. Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti e regalano un’ottima interpretazione.

Su Iris alle 21.00 il film biografico “Race -Il colore della vittoria”, diretto da Stephen Hopkins, che racconta la storia di Jesse Owens, vincitore di quattro medaglie d’oro alle olimpiadi di Berlino 1936. Una storia fatta di coraggio, battaglie e pregiudizi da combattere.

Sky Cinema Family trasmetterà alle 21.00 il film classico per famiglie “E.T. L’extraterrestre” diretto da Steven Spielberg: il racconto di un’amicizia che sembra impossibile tra un giovane ragazzino e un alieno che vuole tornare a casa.

Su TV2000 alle 21.14 “Giovanna D’Arco” diretto da Victor Fleming con Ingrid Bergman nel ruolo della pulzella d’Orleans, la storia di una semplice ragazza divenuta condottiera.

Su Cielo alle 21.20 il film di Martin Scorsese “Casinò” con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Un giocatore d’azzardo e direttore di uno dei più grandi casinò di Las Vegas deve fare i conti con gli azzardati giochi di alcuni gangster.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Gli orologi del diavolo”, episodio 1 e 2 su Rai1 alle 21.30

“Gli implacabili” su Rai Movie alle 21.10

“Trono di Spade”, stagione 8 episodio 1 su Rai 4 alle 21.19

“Final Score” su Italia 1 alle 21.20

“Warcraft – L’inizio” su Italia 2 alle 21.10

“Shazam!” su Mediaset Premium alle 21.15

“Solo per vendetta” su Canale 20 alle 21.15

“Sms – Sotto mentite spoglie” su Cine 34 alle 21.00

“Gomorra”, stagione 4 episodio 5 su TV 8 alle 21.30

“Race – Il colore della vittoria” su Iris alle 21.00

“Rosamunde Pilcher: L’amore della sua vita” su La5 alle 21.10

“Rendition – Detenzione illegale” su Paramount Channel alle 21.10

“Casinò” su Cielo alle 21.20

“C.S.I New York”, stagione 8 episodio 17 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby”, stagione 5 episodio 2 alle 21.10 su Giallo alle 21.10

“The Librarians” stagione 2 episodio 5 su Spike alle 21.30

“Giovanna D’Arco” su Tv2000 alle 21.14

“Grey’s Anatomy” stagione 16 episodio 10 alle 21.35

“War of the Worlds” stagione 1 episodio 7 su Fox alle 21.00

“Le Mans ‘66 – La grande sfida” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Selfie di famiglia” su Sky Cinema 2 alle 21.15

“E.T. L’extraterrestre” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Romeo Giulietta” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Furious Gli ultimi guerrieri” su Sky Cinema Action alle 21.00

“Il tuttofare” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The 100”, stagione 7 episodio 2 su Premium Action alle 21.15

“Katy Keene” stagione 1 episodio 8 su Premium Stories alle 21.15

“Prodigal son” stagione 1 episodio 9 su Premium Crime alle 21.15

“Due destini” su Premium Cinema 2 alle 21.14

“South Kensington” su Premium Cinema 3 alle 21.15

Seconda serata

“I tre implacabili” su Rai Movie alle 23.20

“La porta rossa” su Rai Premium alle 23.55

“La truffa del secolo” su Rai 4 alle 23.47

“” su Italia 2 alle 21.10

“Big Bang Theory”, stagione 5 Episodio 24 su Mediaset Premium alle 23.25

“Il vendicatore – Out for a Kill” su Canale 20 alle 23.21

“Emanuelle nera” su Cine 34 alle 22.53

“The pusher” su TV 8 alle 23.20

“The express” su Iris alle 23.46

“7 Seconds” su Paramount Channel alle 23.00

“C.S.I. Scena del crimine” stagione 11 Episodio 9 su Top Crime alle 23.00

“Alice Nevers” stagione 11 episodio 3 alle 23.10 su Giallo

“Spartacus” stagione 2 episodio 2 su Spike alle 23.05

“Stockhol Reqiuem” su La Effe alle 23.00

“I griffin” su Fox alle 22.40

“Kidnap” su Sky Cinema 1 alle 00.00

“Sleepers” su Sky Cinema 2 alle 00.30

“Martian Child – Un bambino da amare” su Sky Cinema Family alle 23.00

“Il sole è anche una stella” su Sky Cinema Romance alle 23.05

“Point Break” su Sky Cinema Action alle 23.05

“Monster” su Sky Cinema Drama alle 00.20

“Ricomincio da tre” su Sky Cinema Collection alle 23.00

“It Capitolo Due” su Premium Cinema1 alle 23.33

“The Rebound – Ricomincio dall’amore” su Premium Cinema 2 alle 22.43

“Si fa presto a dire amore” su Premium Cinema 3 alle 23.15

“The Flash” su Premium Action alle 22.03

“All American” su Premium Stories alle 22.11