Stasera in tv, giovedì 22 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, giovedì 22 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “Knockout – Resa dei conti“, il drammatico “Il segreto“, la commedia “La cosa più dolce“, il commovente “Ogni tuo respiro” e molti altri.

Stasera in tv, giovedì 22 ottobre 2020

Se stasera volete guardare un film in tv leggero e divertente, non potete perdere la commedia “La cosa più dolce”(2002), in onda su Paramount Network alle 21.10. La protagonista Christina (Cameron Diaz) ha deciso di non cercare a tutti i costi l’uomo perfetto per lei, ma di viversi il momento. Un giorno però conosce un uomo affascinante di nome Peter che cattura subito la sua attenzione. Il giorno seguente Peter non si fa più sentire e Christina decide così di infrangere le regole che si era imposta per partire per rintracciare l’uomo. Sarà un viaggio divertente e pieno di avventure.

Alle 21.04 su Canale 20 Mediaset andrà invece in onda “Knockout – Resa dei conti” (2011) con Gina Carano, Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas e Antonio Banderas, con la regia di Steven Soderbergh. Mallory Kane porta spesso a termini missioni piuttosto cruente e pericolose per conto dei servizi segreti. Durante una delle sue ultime missioni a Dublino si accorge che qualcuno della sua squadra vuole sabotarla, così è costretta a tornare negli Stati Uniti, dove dovrà affrontare cinque agenti speciali disposti a tutto pur di fermare i suoi propositi di vendetta nei confronti dei responsabili dell’operazione sabotata.

Il film “Il segreto” (2016) sarà trasmesso alle 21.10 su Rai Movie. La pellicola narra la drammatica storia di Roseanne McNulty, una donna ormai molto anziana che per un tragico evento del suo passato, ha trascorso più di cinquant’anni in manicomio. Tutta la sua vita è racchiusa nei suoi scritti, in cui tra le altre cose accenna anche alla morte del figlio.

Italia 2 stasera alle 21.10 trasmette “Divergent” (2014), il primo capitolo della trilogia ispirata ai romanzi di Veronica Roth. In questo film ci troviamo in un ambiente distopico, in cui le persone vengono divise in base alla propria personalità. Tris Prior (Shailene Woodley), invece, non appartiene a nessun gruppo e rientra tra coloro che vengono definiti “divergenti”. Sfortunatamente i “divergenti” sono visti male da tutta la comunità perchè ritenuti pericolosi. Il compito di Tris è riuscire a scoprire cosa li rende così temuti agli occhi degli altri, prima che vengano eliminati.

Se invece stasera volete emozionarvi e commuovervi in tv, La2 propone il film “Ogni tuo respiro” (2017) alle 21.05. Il film segue la storia di Robin Cavendish, un imprenditore che, alla fine degli anni Cinquanta, si reca in Kenya per un viaggio d’affari. Qui purtroppo contrae una grave forma di poliomielite che lo costringe per mesi in un letto d’ospedale, attaccato a un respiratore e quasi paralizzato.

Sua moglie Diana si accorge che il marito non è più lo stesso, ormai è sempre più depresso e ha perso la voglia di vivere. La donna riesce a farlo dimettere per permettere all’uomo di ritornare a casa, dove è circondato dall’affetto di tutti i suoi cari. Così Robin ritrova la vitalità perduta e inizia a girare il mondo sulla sua sedia a rotelle per difendere i diritti dei disabili. Nel cast Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander e Hugh Bonneville.

Alle 21.15 Sky Cinema 1 offre agli spettatori la visione di “Pinocchio” (2019), con la regia di Matteo Garrone e un cast composto da Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Marine Vacth. Il film è ispirato alla classica storia di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. Geppetto, un anziano falegname decide di costruire un burattino. Con sua grande sorpresa il burattino prende vita, così decide di chiamarlo Pinocchio e crescerlo come fosse suo figlio.

Inoltre stasera in tv, su Sky Cinema Collection continua la saga di Terminator con il quinto capitolo: “Terminator Genisys” (2015).

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Doc Nelle tue mani – Cause ed effetti” su Rai alle 21.25

“Tonya” su Rai 3 alle 21.20

“Elementary” stagione 6 episodio 19 su Rai 4 alle 21.20

“Knockout – Resa dei conti” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Volesse il cielo” su Cine 34 alle 21.00

“Il segreto” su Rai Movie alle 21.10

“La cosa più dolce” su Paramount Network alle 21.10

“Mr Crocodile Dundee II” su Iris alle 21.00

“Divergent” su Italia 2 alle 21.10

“Tutte contro lui – The Other Woman” su Nove alle 21.25

“L’ultimo combattimento di Chen” su Cielo alle 21.15

“I soliti sospetti” su Spike alle 21.30

“Strike Il richiamo del cuculo” – 1a parte su Top Crime alle 21.10

“Vera” stagione 10 episodio 2 su Giallo alle 21.10

“Ogni tuo respiro” su La2 alle 21.25

“Pinocchio” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Sogno di una notte di mezza età” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Terminator Genisys” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Impatto imminente” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Miracle Workers” stagione 2 episodio 5 su Italia 1 alle 01.05

“Free Fall – Caduta Libera” su Canale 20 Mediaset alle 00.22

“False Verità” su Rete 4 alle 00.49

“A ruota libera” su Cine 34 alle 22.50

“In Bruges – La coscienza dell’assassino” su Rai Movie alle 23.00

“Tutti pazzi per Mary” su Paramount Network alle 22.40

“Arma letale 2” su Iris alle 23.23

“City Hunter Special: Arrestate Ryo Saeba!” su Italia 2 alle 23.50

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” su Nove alle 23.30

“Love Hotel” su Cielo alle 23.15

“Spartacus: gli dei dell’arena” stagione 1 episodio 1 su Spike alle 23.20

“Law & Order: unità speciale” stagione 19 episodio 9 su Top Crime alle 23.41

“I misteri di Brokenwood” stagione 6 episodio 4 su Giallo alle 23.05

“Last Cop L’ultimo sbirro” stagione 4 episodio 9 su Rai premium alle 00.00

“The Rookie” stagione 1 episodio 3 su La1 alle 23.55

“Beetlejuice – Spiritello porcello” su La2 alle 23.55

“Petra” su Sky Cinema 1 alle 23.25

“Le ragazze del Coyote Ugly” su Sky Cinema Romance alle 22.35

“Terminator” su Sky Cinema Collection alle 23.25

“Escape Plan 3 – L’ultima sfida” su Sky Cinema Action alle 22.50

