Stasera in tv, domenica 18 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie tv in onda stasera, in prima e seconda serata, domenica 18 ottobre. La commedia “Una spia e mezzo“, il film d’azione sul celebre cacciatore di mostri “Van Helsing“, il film drammatico “Cast Away” e molti altri.

Stasera in tv, domenica 18 ottobre 2020

Su Italia 1 alle 21.30 la commedia “Una spia e mezzo” (2016) con protagonisti Dwayne Johnson e Kevin Hart in una rocambolesca avventura tra sparatorie, intrecci e spionaggi.

Su Rete 4 alle 21.27 il film drammatico “Cast Away” (2000) diretto da Robert Zemeckis. La pellicola racconta il dramma di un analista di sistemi della FedEx (interpretato da Tom Hanks) che all’improvviso, dopo che il suo aereo precipita, si ritrova naufrago su un’isola deserta. Solo e disperato cercherà in tutti i modi di riuscire a sopravvivere senza perdere la ragione e impazzire.

Il film “Van Helsing” (2004) con Hugh Jackman andrà invece in onda alle 21.04 su Canale 20 Mediaset. Il famoso cacciatore di mostri si reca in Transilvania per uccidere il Conte Dracula, ma non sarà di certo un’impresa facile. Dovrà infatti affrontare altri nemici come Frankenstein e l’Uomo Lupo.

Alle 21.25 su Rai Uno verranno trasmessi due episodi della terza stagione dell’amata fiction “L’Allieva“. La serie vede come protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale e Lino Guanciale che interpreta invece Claudio Conforti, il temibile e scorbutico mentore della ragazza. La fiction segue la crescita professionale di Alice e la storia d’amore che pian piano nasce tra i due.

Il thriller “Ipotesi di reato” (2002) con Ben Affleck e Samuel L. Jackson, andrà in onda alle 21.15 su Cielo. Questo film parla di un incidente avvenuto su una superstrada di New York. I due rimasti coinvolti nell’incidente, un avvocato di successo e un ex alcolizzato, da un evento ordinario come quello dell’incidente, arriveranno a scontrarsi in maniera sempre più violenta.

Per chi si fosse perso “Io sono leggenda” ieri sera, Canale 20 Mediaset lo ripropone in seconda serata alle 23.49.

Su Sky Cinema Due alle 21.15 il film “L’ultima ora” (2019), diretto da Sébastien Marnier. Un professore si lancia dalla finestra davanti agli occhi di tutti i suoi alunni. I ragazzi sono terrorizzati, tranne 6 di loro, stranamente impassibili. Questi sei ragazzi hanno in mente un pericoloso obiettivo.

Ecco la programmazione nel dettaglio:

Prima serata

“L’Allieva 3 – Il bersaglio” su Rai1 alle 21.25

“N.C.I.S. Los Angeles”, stagione 11, episodio 12 su Rai2 alle 21.00

“Il Colpevole” su Rai4 alle 21.20

“Una spia e mezzo” su Italia1 alle 21.30

“Van Helsing” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Cast Away” su Rete4 alle 21.27

“Ricky e Barabba” su Cine34 alle 21.00

“Matrimoni e altri disastri” su RaiMovie alle 21.10

“Come farsi lasciare in 10 giorni” su Paramount network alle 21.10

“Accerchiato” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory”, stagione 5, episodio 14 su Italia2 alle 21.20

“12 regali di Natale” su La5 alle 21.10

“Ipotesi di reato” su Cielo alle 21.15

“Grey’s Anatomy” su La7d alle 21.30

“School of Rock” su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine”, stagione 11, episodio 5 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby”, stagione 21, episodio 1 su Giallo alle 21.10

“Ho quasi sposato un Serial Killer” su Rai Premium alle 21.20

“Jack Ryan – L’iniziazione” su La2 alle 21.05

“The Informer – Tre secondi per sopravvivere” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Se sposti un posto a tavola” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Terminator 2 – il giorno del giudizio” su Sky Cinema Collection alle 21:15

“Lionheart – Scommessa vincente” su Sky Cinema Action alle 21:00

“L’ultima ora” su Sky Cinema 1 alle 21.15

Seconda serata

“Che Dio ci perdoni” su Rai 4 alle 22.42

“Io sono leggenda” su Canale 20 Mediaset alle 23.49

“All is Lost – Tutto è perduto” su Rete4 alle 00.22

“Grand Hotel Excelsior” su Cine 34 alle 22.50

“Miss Sloane – Giochi di potere” su Rai movie alle 23.05

“Il cacciatore di ex” su Paramount Network alle 23.00

“A rischio della vita” su Iris alle 23.06

“Leatherface” su Italia 2 alle 23:40

“Now is good” su La 5 alle 22.55

“Un bicchiere di rabbia” su Cielo alle 23.15

“Agnese di Dio” su La7d alle 1.50

“Fire with Fire” su Spike alle 23.30

“Agatha Christie: Assassinio allo specchio” su Top Crime alle 22.49

“Underwater” su Sky Cinema 1 alle 23:15

“E.T. L’extraterrestre” su SKY Cinema Family alle 22:35

“Terminator 3 – Le macchine ribelli” su Sky Cinema Collection alle 23:35

“Fino all’inferno” su Sky Cinema Action alle 22.50