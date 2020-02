Titolo originale: Spiral: From the Book of Saw

Regia: Darren Lynn Bousman

Cast: Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 14 maggio 2020

"Spiral - l'eredità di Saw" è il nuovo film collegato al franchise horror di grande successo "Saw - l'Enigmista".

Spiral - l'eredità di Saw: il ritorno dell'Enigmista

Il cinico Zeke Banks (Chris Rock), detective di una grande città americana, si ritrova affiancato da un giovane partner, William Schenk (Max minghella), un "novellino" appena promosso. Insieme, dovranno indagare su una serie di omicidi che sembrano ispirati a una delle storie più macabre, spaventose e disturbanti del recente passato cittadino.

Aiutati nelle indagini dal veterano Marcus (Samuel L. Jackson), i due investigatori si mettono al lavoro. Quasi immediatamente, si rendono conto di ritrovarsi coinvolti in un mistero sempre più fitto che li risucchierà come una spirale, un gioco perverso che il killer ha pianificato proprio per loro.

Spiral - l'eredità di Saw: Curiosità

"Spiral" è il nono film della saga cinematografica di Saw. Non è un reboot della serie ma un vero e proprio sequel. Non è un seguito diretto di "Saw - Legacy", nonostante questo è pensato per rimanere in continuità con tutti i film della saga.

Ritorna alla regia Darren Lynn Bousman, già autore del secondo, terzo e quarto capitolo della serie. Gli sceneggiatori Josh Stolberg e Pete Goldfinger, già autori di "Saw - Legacy", hanno lavorato su un soggetto dello stesso Chris Rock. Il comico è la vera anima di questa pellicola, in quanto, da grande appassionato della serie, ha avuto l'idea di proseguire il racconto proponendo una storia che è subito stata approvata da Joe Drake, della casa di produzione Lionsgate.

Cast & Crew

Chris Rock, protagonista, produttore e ideatore della storia, ha dichiarato: "Sono un fan di Saw sin dal primo film, quello del 2004. Sono molto eccitato dall'opportunità di portare tutto questo a nuovo, molto contorto, livello di intensità".

Al fianco di Rock troviamo la star Samuel L. Jackson e l'attore inglese Max Minghella ("Le Idi di Marzo"). Il ruolo femminile principale sarà invece ricoperto da Marisol Nichols, resa celebre dalla serie tv "Riverdale".