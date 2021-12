“Spider-Man: No Way Home” ravviva il box office Italia

(Box Office Italia: incassi 16 – 19 dicembre 2021) Attendevamo da tanto una prima posizione di rilievo, i cui introiti ravvivassero le sorti del cinema italiano e finalmente il supereroe di turno ha dato il meglio di sé. “Spider-Man: No Way Home” ha esordito con 11.226.277 di euro raccolti in meno di una settimana, seguito a gran distanza da altri due new entry “House of Gucci” e “Diabolik”.

Tante new entry al box office Italia pre-natalizio

L’attesa è terminata e le aspettative non deluse: “Spider-Man: No Way Home” si è mostrato vincente fin dal suo primo giorno, registrando non solo la miglior apertura di sempre in Italia per Sony Pictures ( 3 milioni di euro in 600 cinema), ma anche il miglior primo giorno rispetto a tutti i film di Spider-Man e per un film di Supereroi non corale. Uscita nelle sale lo scorso mercoledì, la pellicola ha incassato da giovedì a domenica 8.281.099 euro per arrivare alla cifra totale di 11.226.277 euro con una media di 7.447 euro nelle 1.112 sale di proiezione.

Secondo posto con 1.526.578 euro per “House of Gucci”, altro lavoro molto atteso con Adam Driver e Lady Gaga, oltre ad Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. Il film diretto da Ridley Scott ha registrato una media di 2.623 euro in 582 schermi.

Terzo gradino del podio per l’italiano “Diabolik”, preceduto da una campagna marketing di lunga durata. La pellicola diretta dai fratelli Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, ha aperto con 802.464 euro raccolti in 582 schermi e una media di 1.595 euro.

Alessandro Siani, Christian De Sica e Angela Finocchiaro nel cast di “Chi ha incastrato Babbo Natale?” hanno attirato 95.151 spettatori al cinema, facendo conquistare alla pellicola da loro interpretata una quarta posizione con un esordio di 668.303 euro, lasciando dietro di sé “Encanto” che dopo quattro settimane passa dal secondo al quinto posto con 221.234 euro e 4.345.334 euro complessivi.

La top ten completa

Spider-Man: No Way Home: 8.281.099 euro (incasso week end) – 11.226.277 euro (incasso totale) – 1.077.533 spettatori – 1.112 schermi/7.447 euro media – Settimane: 1 House of Gucci : 1.526.578 euro (incasso week end) – 1.741.080 euro (incasso totale) – 204.208 spettatori – 582 schermi/2.623 euro media – Settimane: 1 Diabolik: 802.368 euro (incasso week end) – 802.464 euro (incasso totale) – 115.809 spettatori – 503 schermi/1.595 euro media – Settimane: 1 Chi ha incastrato Babbo Natale?: 668.303 euro (incasso week end) – 668.303 euro (incasso totale) – 95.151 spettatori – 433 schermi/1.543 euro media – Settimane: 1 Encanto: 221.234 euro (incasso week end) – 4.345.334 euro (incasso totale) – 33.406 spettatori – 307 schermi/721 euro media – Settimane: 4 Mollo tutto e apro un chiringuito: 79.417 euro (incasso week end) – 666.355 euro (incasso totale) – 10.606 spettatori – 178 schermi/446 euro media – Settimane: 2 Clifford – Il Grande Cane Rosso: 57.109 euro (incasso week end) – 681.931 euro (incasso totale) – 8.854 spettatori –175 schermi/326 euro media – Settimane: 3 Scompartimento n. 6: 34.161 euro (incasso week end) – 246.157 euro (incasso totale) – 5.278 spettatori – 54 schermi/633 euro media – Settimane: 3 One Second: 24.761 euro (incasso week end) – 24.761 euro (incasso totale) – 4.056 spettatori – 42 schermi/590 euro media – Settimane: 1 Nowhere Special – Una storia d’amore: 24.600 euro (incasso week end) – 121.871 euro (incasso totale) – 3.804 spettatori – 69 schermi/357 euro media – Settimane: 21

Roberta Rosella

20/12/2021