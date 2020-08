Regia: Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio

Cast: Salvatore Esposito, Antonella Carone, Samuele Carrino, Licia Lanera, Giuseppe Lo Console, Vito Signorile

Genere: Drammatico, colore

Durata: 104 minunti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: La Sarraz Pictures

Data di uscita: settembre 2020

Unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori 2020 nell'ambito della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, “Spaccapietre” intreccia il tema del lavoro, attraverso lo sfruttamento e gli incidenti sul lavoro, a sottotrame su argomenti universali come l'amore, la violenza, la morte e il rapporto tra padre e figlio.

Spaccapietre: la trama

Giuseppe, disoccupato a seguito di un incidente sul lavoro, trova impiego e asilo in una tendopoli dove vive con il figlio Antò. Il piccolo sogna di fare l'archeologo ed è convinto che l'occhio vitreo del padre sia il segno di un superpotere. La madre Angela è morta per un malore mentre lavorava nei campi e i due sono rimasti soli, ma uniti dalla forza dell'amore che li lega.

Nonostante le condizioni precarie sia di lavoro che di vita, padre e figlio riescono ancora ad avere fiducia nel mondo e negli altri, in particolare in Rosa, incontrata nei campi, vittima dei soprusi e delle avances del padrone, e dotata di una grande umanità che sarà per loro esempio di forza, ribellione e dignità.

Le parole dei registi di “Spaccapietre”

“In Spaccapietre”, spiegano i registi: “arte e biografia personale si intrecciano inseparabilmente. La vicenda al centro del film prende spunto da un fatto di cronaca di qualche estate fa, la morte sul lavoro della bracciante pugliese Paola Clemente, e dall’assurda coincidenza con la morte di nostra nonna paterna, deceduta lavorando negli stessi campi nel 1958. E, come il padre di Giuseppe nel film, anche nostro nonno paterno, prima di partire per Torino negli anni ‘60, faceva lo spaccapietre. Il film è innanzitutto il tentativo di riappropriarci di un’anima, quella di nostra nonna mai conosciuta, attraverso la storia e il corpo di un’altra donna. Ma è anche un film in cui affiorano i temi dell’amore tra padri e figli, della morte, della violenza, della paura, della vendetta”.