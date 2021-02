Sound Of Metal: una delle pellicole più interessanti uscite nel 2020

L'ottimo esordio alla regia di Darius Marder, già co-sceneggiatore di "Come un tuono" insieme a Derek Cianfrance, non è un film sulla musica canonico. Si tratta piuttosto dell'esplorazione del dramma umano dove la musica fa semplicemente da sfondo.

Uno strepitoso Riz Ahmed, già apprezzato in quel gioiello televisivo di "The Night Of", interpreta il batterista metal Ruben (personaggio tormentato e "maledetto" che ricorda molto da vicino il Luke di Ryan Gosling visto appunto in "Come Un Tuono") che si ritrova improvvisamente a dover fare i conti con la perdita progressiva dell'udito.

Strizzando l'occhio a Whiplash, almeno nelle fasi iniziali del film, Marder sceglie di non focalizzarsi sull'handicap della sordità, concentrandosi piuttosto sul dramma psicologico di un uomo che deve fare i conti con una nuova realtà, difficile da accettare.

Con una sceneggiatura essenziale e ridotta all'osso, la vera colonna portante della pellicola è il sound design realizzato in maniera magistrale.

Una tragedia e un disagio percepiti concretamente

Distorsioni, ovattamenti e storpiature ci rendono partecipi della tragedia che vive Ruben, provocando nello spettatore quel senso di disagio che viene attutito solo dai rari momenti in cui sono presenti scene con altri personaggi "parlanti".

Ecco così che si concretizza la genialità di "Sound of Metal". Un soggetto apparentemente banale ma con una resa talmente potente che ci rende empatici e ci coinvolge in questo percorso di evoluzione interiore fatto di rabbia, frustrazione, accettazione del dolore ed infine rinascita, quasi redenzione.

Quel che più imponente rimane a fine visione è la contrapposizione tra l'assenza del suono e il metal, così duro e imponente, quel metal che richiama di fatto i rumori metallici uditi da Ruben al termine del suo viaggio.

Luca Francesconi