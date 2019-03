Solo cose belle (2018)

Regia: Franco Jannuzzi

Cast: Idamaria Recati e Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza, Erica Zambelli

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Coffee Time Film

Data di uscita: 9 maggio 2019

“Solo cose belle” è ambientato durante le elezioni comunali di un piccolo paese dell’entroterra romagnolo. Protagonista della vicenda è Benedetta la figlia del sindaco, la quale entrerà subito in contatto con una casa famiglia appena arrivata in paese. La giovane si innamorerà di Kevin, un ex carcerato che la condurrà attraverso le diverse persone dal passato difficile che abitano la casa. Tra gioia di vivere, lacrime e sgomberi, Benedetta scoprirà la bellezza dell’accoglienza e l’importanza di aiutare il prossimo.

Solo cose belle: il valore della diversità

“Solo cose belle” è un film italiano scritto da Andrea Valagussa, che ha collaborato in serie di successo Rai e Mediaset e diretto dall’esordiente Kristian Gianfreda che da oltre vent’anni racconta le diversità.

Questa commedia è dedicata alla lotta all’emarginazione raffigurando la casa famiglia come un insieme di persone, come ad esempio un richiedente asilo appena sbarcato, una ex prostituta o due ragazzi con gravi disabilità, apparentemente molto distanti dalla gente che abita il paese.

Protagonisti del film sono Idamaria Recati e Luigi Navarra, due giovani attori alla loro prima esperienza davanti la macchina da presa. Questi saranno affiancati da attori professionisti come Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi e Barbara Abbondanza

“Solo cose belle” è stato prodotto e distribuito da Coffee Time Film e da Sunset Produzioni, ed è stato presentato in anteprima in occasione del cinquantennale della Comunità Papa Giovanni XXIII dove ha presenziato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Prima della sua uscita in sala il film passerà anche in anteprima al Senato della Repubblica, grazie al supporto della Presidente Elisabetta Casellati.