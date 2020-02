Titolo originale: Seule à mon mariage

Regia: Marta Bergman

Cast: Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Samu, Viorica Tudor, Johan Leysen, Karin Tanghe, Jonas Bloquet, Alexandra Dina, Maria Baciu, Lara Persain

Genere: Drammatico, colore

Durata: 121 minuti

Produzione: Belgio, 2018

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 5 marzo 2020

La promettente regista Marta Bergman porta in scena "Sola al mio matrimonio", una storia realistica, sociale e profondamente umana.

Sola al mio matrimonio: un film che scava nell’animo umano, perso in se stesso ma continuamente alla ricerca di una propria indipendenza

Insolente, allegra e piena di ironia, Pamela non assomiglia per nulla a nessun'altra ragazza rom della comunità in cui vive. Condivide un letto con sua nonna e la sua bambina di due anni, ma sogna la libertà e nuovi posti da visitare ed esplorare.

Così Pamela intraprende un viaggio verso l'ignoto staccandosi dalle soffocanti e superate tradizioni del suo retaggio. Dopo una serie di spostamenti giunge in Belgio con un bagaglio di tre parole in croce di francese e la profonda speranza che il matrimonio possa cambiare la sua vita e quella di sua figlia.

Cast & Crew

Marta Bergman è una regista e sceneggiatrice rumena, diplomata all'Insas di Bruxelles. Durante il percorso che l'ha portata a realizzare questo film, la Bergman si approccia inizialmente alla forma del documentario, esplorando la Romania e descrivendo le comunità rom. “Sola al mio matrimonio” è il suo primo vero lungometraggio.

Protagonista del film nei panni di Pamela è l'attrice di origine rom Alina Serban, che si è fatta notare dalla critica per la sua interpretazione in "Gipsy Queen" (2019). L'attore belga Tom Vermeir invece interpreta Bruno. Venrier ha recitato in pellicole come il drammatico "Belgica" (2016).

Il cast di "Sola al mio matrimonio" sfoggia inoltre un cast con attenzione ad interpreti rumeni emergenti, almeno al livello del panorama cinematografico globale, quali Rebeca Anghel o Marian Samu.