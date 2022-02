Simon Pegg è un attore, comico e sceneggiatore inglese noto ai più per la partecipazione al film "L'alba dei morti dementi", di Edgar Wright e in alcuni film della saga di "Star Trek".

Simon Pegg, una star dalla comicità 'demente'

(Brockworth, 14 febbraio 1970)

Qual è il regalo più bello per una coppia di persone che si amano se non la nascita di un figlio? Sembra proprio che il santo protettore degli innamorati abbia ascoltato le preghiere di John Beckingham e di Gillian Rosemary, e proprio nel giorno di San Valentino del 1970 i due ricevono in dono un bel maschietto cui danno il nome di Simon John.

Purtroppo l’amore tra i due finisce presto e i genitori di Simon, che allora ha 7 anni, divorziano. Poco dopo la madre si risposa e prende il cognome del suo patrigno Pegg.

Simon oltre ad essere un ragazzino vivace e dalla battuta sempre pronta, è anche uno studente molto diligente. Dopo essersi diplomato a pieni voti si iscrive alla facoltà di letteratura inglese presso lo Shakespeare Institute di Stratford Upon-Avon. È proprio durante gli anni universitari che si avvicina al teatro partecipando a vari spettacoli allestiti dal circoli letterari dell’università.

Gli inizi nella comicità inglese

La passione di Simon Pegg per l’intrattenimento sfocia nel 1995 in una partecipazione alla sit-com inglese “Six Pairs of Pants”; cui segue nel 1996 il ruolo da protagonista nella serie “Asylum”. Nel 1997 veste i panni di diversi personaggi nella demenziale “We Know Where You Live”.

Nel 1998 Simon Pegg passa alla radio conducendo il programma “The 99p Challenge”, sempre quell’anno nasce la sceneggiatura di “Spaced”, sit-com televisiva di straordinario successo, scritta a quattro mani con Jessica Stevenson, di cui è anche il protagonista.

Gli anni 2000 tra cinema e sceneggiature

Il nuovo millennio ritrova Simon Pegg ancora nelle doppie vesti di autore e sceneggiatore. Nel 2001 scrive, in collaborazione con Edgar Wright, suo compagno di studi, lo ‘script’ del film “L’alba dei morti dementi”, che ottiene numerosi riconoscimenti e viene votato tra i Best British Comedies da varie testate giornalistiche tra cui l’ “Empire Magazine” nonché Channel 4.

Dopo la conquista degli zombies, le premiazioni e gli Stati Uniti, Simon Pegg ottiene un piccolo ruolo di “Mission Impossible III” diretto da J.J Abrams, nel 2006 e l’anno seguente collabora ancora con Wright ottenendo nuovamente il successo con “Hot Fuzz”(2007) dove interpreta il poliziotto Uber Nicholas Angel.

Continua a recitare nel film diretto da David Schwimmer “Run Fatboy Run” (2007), e l’anno successivo come l’anti eroe Sidney Young; in “Star System – Se Non Ci Sei Non Esisti” (2008) assieme a Kirsten Dunst e Jeff Bridges. L’anno successivo viene reclutato per entrare nell’equipaggio dell’Enterprise; indossa le orecchie da Vulcaniano per calarsi nei panni di Montgomery Scotty in “Star Trek”(2009), diretto da J.J Abrams.

Simon Pegg: attore instancabile e doppiatore

Nel 2010 troviamo il comico inglese impegnato su due fronti: presta infatti la voce al personaggio di Reepicheep in “Le Cronache di Narnia – Il viaggio del veliero”, e si trasforma in un truffatore della Londra del XIX secolo per “Ladri di cadaveri – Burke e Hare” di John Landis.

Anche il 2011 è un anno fitto di impegni lavora infatti sul set di “Paul”, film interpretato da Seth Rogan e Sigourney Weaver, di cui è autore insieme al comico inglese Nick Frost; e riceve la chiamata di Steven Spielberg che lo recluta per entrare a far parte del cast della pellicola d’animazione “Le Avventure di Tin Tin: Il Segreto dell’Unicorno”.

Nel 2012 è nuovamente Benji Dunn nella pellicola, campione d’incassi mondiali, “Mission: Impossibile – Protocollo Fantasma”, e lo ritroviamo anche nel ruolo dell’ironico Montgomery Scotty in “Into Darkness – Star Trek” (2013), attesissimo sequel della pellicola del 2009, che porta sempre la firma di J.J Abrams. Trova poi il tempo di dedicarsi alla commedia surreale “La fine del mondo”, ancora una volta dell’amico Edgar Wright, la storia di una rimpatriata finita in maniera imprevedibile, e di prestare la propria voce a “The Boxtrolls” nel 2014.

Sempre nel 2014 è nel cast di “Hector and the Search for Happiness”, per la regia di Peter Chelsom, e di “Kill Me Three Times” di Kriv Stenders.

Nel 2015 ricopre il ruolo di Benji Dunn in "Mission: Impossible - Rogue Nation" di Christopher McQuarrie, in cui divide il set con Tom Cruise. Riprenderà questo personaggio nel 2018 sempre diretto da McQuarrie in "Mission: Impossible - Fallout".

Il 2015 è anche l'anno in cui entra nel cast di "Star Wars: Il risveglio della Forza" di J. J. Abrams; ritornerà nella saga nel 2017 con Star Wars: Gli ultimi Jedi" di Rian Johnson.

La fantascienza sembra non abbandonare Simon Pegg che ritrova il suo personaggio Montgomery Scott in "Star Trek Beyond" (2016) di Justin Lin, e nel 2018 rimanendo nel genere viene diretto da Steven Spielber in "Ready Player One".

Nel 2018 recita accanto a Margot Robbie in "Terminal" di Vaughn Stein e in "Slaughterhouse spacca" di Crispian Mills, per poi lavorare in "Lost Transmissions" di Katharine O'Brien (2019) e "Inheritance" in cui è nuovamente diretto da Vaughn Stein (2020)