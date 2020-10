Regia: Carlo Lavagna

Cast: Saskia Reeves, Lola Petticrew, Mia Threapleton

Genere: horror thriller

Durata:

Produzione: Italia, Irlanda, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 16 novembre 2020

“Shadows”, diretto da Carlo Lavagna, è un horror thriller ambientato in un mondo post-apocalittico. Con la giovane Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, prima pellicola in lingua inglese per la Vision Distribution, “Shadows” è un film di genere, innovativo, girato nella campagna irlandese. Dopo l'uscita per soli tre giorni nei cinema il film di Carlo Lavagna arriverà anche su Sky.

Shadows: la trama

Alma e Alexa, due giovani sorelle, sono sopravvissute a un evento catastrofico che ha causato un'apocalisse nel mondo. Vivono con la madre, indurita da ciò che ha passato, che fa di tutto per proteggerle. Le tre passano infatti la maggior parte del tempo chiuse dentro un hotel abbandonato nei boschi. L'unica ad allontanarsi è la madre, che esce per cercare qualcosa da mangiare per continuare a sopravvivere. Racconta spesso loro che devono evitare il contatto con la luce, e che oltre il fiume, che delimita l'unico spazio antistante che le due conoscono da anni, ci sono migliaia di insidie e pericoli. Soprattuto perché lì vivono le Ombre. Alma e Alex, adolescenti e curiose verso ciò che c'è oltre le mura del vecchio hotel, un giorno, seguono la madre andata a caccia, decise a non tornare subito dopo nella loro abitazione. Oltre il fiume però non si nasconde solo qualcosa di oscuro e spaventoso, ma anche un inquietante segreto che riguarda le misteriose Ombre e che cambierà la vita delle due giovani per sempre.

La dichiarazioni del regista

“Shadows è un elevato film di genere, ed era proprio quello che stavo cerca di fare”, ha dichiarato il regista Carlo Lavagna. “Elevare il genere dell'horror thriller e riconnettermi con i grandi film di italiani del passato. La pellicola ha infatti anche un tono retrò. Sarà molto incentrato sulle dinamiche familiari, il tutto avvolto da un mondo devastato come può essere quello post-apocalittico”.