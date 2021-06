Serie tv e film in arrivo su Sky e Now a giugno 2021

Sono poche in verità le nuove offerte di Sky e Now Tv, soprattutto di serie tv, nel mese di giugno, il mese sarà piuttosto costellato da numerosi rientri.

Il 9 giugno 2021 fa il suo debutto “Omicidio a Easttown”

Prende il via su Sky Atlantic l’attesa serie targata HBO con Kate Winslet, che interpreta una detective della Pennsylvania, Mare Sheehan. La donna sta affrontando un periodo complicato, sia a livello personale, dove riappaiono spettri del passato, sia a livello lavorativo. Mare sta lavorando ad un caso complicato, e deve ancora fare i conti con un caso irrisolto, la scomparsa della figlia di una sua ex compagna di scuola, che ha minato la fiducia della comunità nei suoi confronti.

La serie è stata molto apprezzata all’estero e da poco ha riempito le pagine di tutti i magazine la notizia che la Winslet ha dovuto lottare per far si che nella campagna pubblicitaria la cartellonista inerente alle sue immagini non fosse ritoccata al computer. L’attrice è da sempre paladina del promuovere l’accettazione di sè, difetti e rughe compresi. A fianco della star britannica Guy Pearce, Julianne Nicholson, Evan Peters, Jean Smart e Angourie Rice.

Cobra – Unità Anticrisi farà il suo ingresso il 18 giugno 2021

Sempre su Sky Atlantic la nuova serie action scritta da Ben Richards che vede come protagonista il bravo Robert Carlyle, affiancato da Victoria Hamilton, Richard Dormer, Marsha Thomson e David Haig.

L’incipit vede la Gran Bretagna e l’intera Europa, priva di rete elettrica e sistemi di navigazione a causa di un’esplosione solare. Verrà costituita una squadra chiamata Cobra per far fronte alla situazione, che promette caos sociale e l’alta probabilità di attacchi esterni. Il Primo ministro, Robert Sutherland (Carlyle) dovrà stringere i denti per contenere la situazione e gestire gli attacchi dei suoi avversari politici.

Sky: a fine giugno verrà trasmessa “Alfredino – Una storia italiana”

La miniserie tutta italiana sulla tragedia di Vernicino verrà rilasciato su Sky il 21 ed il 28 giugno. La serie porterà sullo schermo una ferita ancora aperta, che ha cambiato completamente il paese, che dopo la tragedia non è stato più lo stesso. Il piccolo Alfredo rampi, in un pomeriggio come tanti, cadde in un pozzo artesiano, e a nulla valsero i tentativi di estrarlo vivo. La tragedia si consumò sotto gli occhi di milioni di spettatori, che per la prima volta assistettero inermi davanti alla tv ad un evento del genere. La televisione ed il paese cambiarono per sempre, l’occhio della telecamera iniziò a scrutare gli avvenimenti in tempo reale, ed il pubblicò si lasciò coinvolgere. Tante le illazioni sulla vicenda, tutti avevano una teoria sull’accaduto, e come sempre accade occorreva un colpevole da dare in pasto al ‘popolo’. Iniziò la tv verità , in tutte le sue sfaccettature e devianze, e si costituirà anche la Protezione Civile, almeno come la conosciamo oggi. La serie non passerà inosservata per chi ha vissuto quelle vicende, e aiuterà chi è a digiuno dei fatti a comprendere come a volte un unico avvenimento può cambiare le sorti di un intero paese.

Sarà Anna Foglietta a vestire i panni della mamma del bambino, Franca Rampi, mentre il padre avrà il volto di Luca Angeletti. Del cast fanno parte anche Vinicio Marchioni, Francesco Acquaroli, Beniamino Marcone e Giacomo Ferrara.

Le altre serie che fanno ritorno su Sky e Now

Dal primo giugno, a tre anni alla sua uscita torna disponibile “Sharp Objects”, la miniserie, adattamento del romanzo ‘Sulla pelle’ di Gillian Flynn. Questo thriller ha come protagonista una giornalista, cui presta il volto Amy Adams, costretta per lavoro a fare ritorno nella sua città d’origine dove sono scomparse di ragazzine. I rapporti non proprio amorevoli con la famiglia ed un contesto sociale violento ammanteranno il racconto di tensione, rendendo la narrazione cupa.

Il 9 giugno torna la terza stagione di “The Leftovers”, il cui incipit vede la misteriosa sparizione di una parte della popolazione mondiale. La serie, ispirata all’omonimo libro di Tom Perrotta, intriga per la tensione che ne scaturisce e il mistero che la pervade.

Dal 15 giugno tornano on demand tutte le sette stagioni di “Veep”, una serie brillante che fa una parodia della politica americana e ha per protagonista Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus).

Il 19 giugno faranno ritorno le tre stagioni di “Animals”, l’originale serie animata popolata da animali cittadini di vario tipo che riflettono sulla vita.

Si conclude il 24 giugno con la prima stagione di “Here And Now”, la serie HBO che racconta le vicissitudini di una moderna famiglia multirazziale che ha per protagonisti Tim Robbins, nei panni di un padre e professore di filosofia; Holly Hunter, in quelli di madre e terapista; e i loro tre figli adottivi nonché la figlia biologica Kristen.

Maria Grazia Bosu