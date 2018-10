Senza lasciare traccia (2018)

Titolo originale: Leave No Trace

Regia: Debra Granik

Cast: Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie, Jeff Kober, Dale Dickey, Peter James DeLuca, Ayanna Berkshire, Isaiah Stone, Dana Millican, Lane Stiemsma, Michael Draper, Kyle Stoltz

Genere: Drammatico, colore

Durata: 108 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 8 novembre 2018

"Senza lasciare traccia" è un film di genere drammatico ispirato a una storia vera, diretto dalla regista statunitense Debra Granik ("Un gelido inverno") , scritto dalla Granik e da Anne Rosellini.

Il lungometraggio, è l'adattamento cinematografico del libro "My Abandonment" di Peter Rock. Il film segue la storia di Will, interpretato da Ben Foster ("Giovani ribelli - Kill Your Darlings") e di sua figlia Tom, interpretata dalla giovanissima attrice neozelandese Thomasin Harcourt McKenzie ("Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate").

Il lungometraggio, presentato al Sundance Film Festival e al Festival di Cannes del 2018, esce nelle sale italiane l'8 novembre 2018 distribuito da Adler Entertainment.

"Senza lasciare traccia": la wilderness americana e la ricerca della solitudine in epoca moderna

La trama segue la storia di un padre, veterano della guerra in Iraq affetto da disturbo da stress post-traumatico, e di sua figlia adolescente.

Will e Tom da anni vivono in un parco pubblico fuori Portland, nell'Oregon. I due vivono in uno stato di isolamento quasi totale, entrando in città solo per le provviste di cibo e rifornimenti occasionali. Will guadagna qualche soldo vendendo antidolorifici ad altri veterani.

Dopo che Tom viene accidentalmente avvistata nei boschi da un passante che pratica footing, gli agenti li arrestano e li mettono ai servizi sociali. Gli viene dato del cibo e una casa in una piantagione nell'Oregon rurale, a condizione che rispettino le regole del proprietario di casa e dei servizi sociali. Will comincerà a malincuore a lavorare alla piantagione mentre Tom inizia la scuola e interagisce con i bambini della sua età. Will si sente oppresso dalla presenza degli altri e dice a Tom che stanno tornando nei boschi. Lei, costretta a seguire il padre, accetta a malincuore di allontanarsi di nuovo dalla società.

Will e Tom dovranno trovare una soluzione di compromesso per continuare a vivere insieme o le loro strade dovranno separarsi per sempre.