Searching (2018)

Searching - Recensione: un thriller in cui la tecnologia è la vera protagonista

È a partire dal 2015 che possiamo parlare di un certo genere cinematografico che verrà poi chiamato screen life o screen movies da colui che ne è sia padre fondatore che mecenate, ovvero il regista russo-kazako Timur Bekmambetov. che ha prodotto il primo film di questo genere, l’horror "Unfriended".

"Searching" si posiziona proprio su questo genere stilisti, non a caso, il thriller si apre esattamente come ci aspetteremmo da un film di questo genere, lo schermo del cinema si trasforma in un monitor del PC, nel quale viene mostrata la creazione di un nuovo utente viene. Il placido sfondo del desktop con una collina che stacca su un limpido cielo accompagnato dal jingle di Windows XP catapulta lo spettatore dritto nel cuore pulsante di "Searching".

La pellicola, potremmo definirla come un racconto minimalista, in cui ci viene concesso di vedere solo quei momenti che, in un battito di ciglia, andranno poi a formare i ricordi dei protagonisti, come le fotografie di una persona cara e stille di memorie troppo spesso dolorose.

La trama di "Searching" è abbastanza semplice, la storia parla di Margot Kim una adolescente scomparsa apparentemente senza motivo e degli sforzi del padre, rimasto vedovo alcuni anni prima, di ritrovarla. L’unico strumento a disposizione è il laptop della ragazza che racchiude al suo interno i contatti delle amicizie su facebook, le foto dell’account instagram, insomma l’intera vita della ragazza attraverso i social media. Il film utilizza l’espediente di narrare l’intera vicenda attraverso il filtro di uno schermo, che sia un computer, un telefonino, una tv, una app. È un’idea che è stata già utilizzata in passato con risultati non particolarmente eccellenti, in quanto ne faceva il punto focale senza un supporto valido, mentre, "Searching" la rende strumento per sviluppare la narrazione e non il soggetto della storia facendone un uso intelligente e assolutamente vincente.

"Searchin" è un thriller davvero da cardiopalma, anche se il regista Aneesh Chaganty sa esattamente come dosare la suspense, non mostra mai quello che lo spettatore vorrebbe vedere, quando vorrebbe vederlo e all'improvviso lo colpisce quando meno se lo aspetta. La storia è un continuo rovesciamento di fronte, ogni volta che si ha la sensazione di avere la soluzione in mano, viene aggiunto un altro tassello che rimescola completamente le carte in tavola.

Una delle qualità migliori di questo film è il ritmo, grazie al montaggio di Nick Johnson e Will Merrick, i quali hanno saputo dosare alcuni espedienti narrativi come gli sms, i pup-up rendendoli un elemento narrativo che accompagnalo spettatore nella vicenda ma soprattutto che detta i tempi dell'andamento della storia.

FaceTime, Facebook, i motori di ricerca si prestano tutti con una naturalezza quasi disarmante all’indagine poliziesca, anche nel caso in cui questa venga condotta da un civile, e mettono a nudo la vulnerabilità della nostra persona virtuale. Nonostante ci si trovi fondamentalmente di fronte a un thriller di un discreto livello, Chaganty non rinuncia a inserire sporadicamente alcune denunce alla società contemporanea, in particolare alla strumentalizzazione del lutto e al suo utilizzo per guadagnare popolarità online.

Searching: le ottime interpretazioni dei due protagonisti John Cho e Debra Messing nonostante un finale non degno del livello del thriller

Probabilmente negli ultimi giorni di scrittura del copione di "Seacrhing" deve essere successo qualcosa per cui gli autori hanno deciso di voler risolvere un thriller che fino all'ultimo minuto lasciava tutti con il fiato sospeso, con 10 minuti di scene raffazzonate nelle quali viene spiattellato con una velocità e banalità imbarazzante la soluzione del caso e le ragioni annesse.

Veramente un peccato, considerando la ottima performance dei due attori John Cho (David Kim, il padre della ragazza scomparsa)e Debra Messing (La detective Rosemary Vick). "Searching" si meritava un finale migliore, tralasciando alcune piccole incongruenze non chiarite nel racconto, il canovaccio della trama si sfilaccia proprio sul più bello, lasciando l'amaro in bocca a chi guarda. Neanche ai capito che stiamo andando verso la risoluzione della vicenda, che ti trovi davanti alla confessione finale che banalizza tutta la trama.Considerando la qualità di questo thriller, il finale è uno scivolone autoriale che fa perdere un pò di entusiasma intorno a questo in generale ottimo film.

Chiara Broglietti