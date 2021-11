Regia: Simon Barrett

Titolo originale: Seance

Cast: Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith, Stephanie Sy, Marina Stephenson Kerr, Megan Best

Genere: Horror, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 2 dicembre 2021

"Seance – Piccoli omicidi tra amiche" è un film diretto dall'esordiente alla regia Simon Barrett. Barrett ha esperienza in campo cinematografico come produttore e sceneggiatore di pellicole come "You're Next", "The Guest" e "Blair Witch".

Protagonista della pellicola è la modella e interprete Suki Waterhouse nel cui curriculum figurano "The Bad Batch", "Insurgent" e "Assassination Nation".

La pellicola è un horror college movie distribuito nelle sale da Adler Entertainment.

Seance - Piccoli omicidi tra amiche: la storia

La Fairfield Academy è un prestigioso college femminile frequentato da ricche ragazze. Protagonista della storia è Camille (Suki Waterhouse), che arriva nella scuola poco dopo la morte misteriosa di una studentessa. La giovane uccisa faceva parte di alcune amiche che si erano incontrate alcune sere prima per un rituale spiritico. Le allieve sono convinte che il decesso sia legato alla loro pratica notturna che, a loro avviso, potrebbe aver risvegliato uno spirito malvagio. Inoltre ognuna inizia a diffidare dell'altra, soprattutto quando le morti aumentano.