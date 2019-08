Regia: Fausto Brizzi

Cast:Claudio Bisio, Sergio Rubini, Lucia Ocone, Dino Abbrescia, Gian Marco Tognazzi, Nancy Brilli, Memo Remigi, Flavio Insinna, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Maria Amelia Monti

Genere: commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia 2019

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Se mi vuoi bene: l’altruismo per combattere la depressione.

Diego ( Claudio Bisio) è un avvocato di successo che è però logorato da una forte depressione a cui non riesce a mettere fine. Amareggiato dalla piega che ha preso la sua vita, decide di suicidarsi, ma fallisce. Ancora scosso dall’evento Diego si imbatte nell’enigmatica figura di Massimiliano (Sergio Rubini), il proprietario di un eccentrico negozio chiamato “Chiacchiere”. I due uomini cominciano così una bizzarra conversazione, in seguito alla quale Diego sembra aver finalmente capito cosa deve fare per ritrovare la gioia di vivere: risolvere i problemi dei suoi cari. Dopo aver individuato con attenzione quali difficoltà affliggano i suoi parenti, Diego si mette all’opera per aiutarli, ma con il suo fare pasticcione finirà per rovinargli la vita.

Se mi vuoi bene: viva la commedia italiana

Fausto Brizzi firma una nuova esilarante commedia, caratterizzata da un grande cast di simpaticissimi attori come Claudio Bisio, Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, Nancy Brilli e molti altri ancora. In arrivo nelle sale italiane in autunno, “Se mi vuoi bene” si propone come una scanzonata commedia dell’equivoco, che segue le vicende di un padre di famiglia che decide di dare un senso alla propria vita, cercando di migliorare quella degli altri. Se pure le intenzioni siano delle migliori, Diego non farà altro che peggiorare ogni situazione, mettendo nei guai i suoi genitori, suo fratello, sua figlia e perfino la sua ex moglie.