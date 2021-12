Scompartimento n. 6 (2021)

Trama Titolo originale: Hytti Nro 6

Regia: Juho Kuosmanen

Cast: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Costina, Tomi Alatalo

Genere: drammatico

Durata: 107 minuti

Produzione: Finlandia, Estonia, Germania, Russia, 2021

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 2 dicembre 2021 Per "Scompartimento n. 6" il regista e sceneggiatore Juho Kuosmanen si è ispirato al romanzo di Rosa Liksom, edito da Iperborea. In concomitanza con l'uscita del film nelle sale il libro è stato ristampato con una nuova veste grafica. Juho Kuosmanen, che ha curato la sceneggiatura con Andris Feldmanis e Livia Ulman, ha girato il film in 35mm. "Scompartimento n. 6": la trama E' questo un road movie singolare, un viaggio in treno in cui si intrecciano due destini, un racconto che parla all'anima di chi guarda. Siamo negli anni 90 e i due protagonisti sono diretti a Murmansk, all'estremo nord ovest della Russia. Due estranei che devono condividere l'intimità di un vagone letto, attraversando luoghi in cui il gelo la fa da pad Per il regista "Scompartimento n.6": "E' un road movie artico, forse potrebbe essere visto come un goffo tentativo di trovare armonia e pace dello spirito in un mondo di caos e ansia. Il cuore della storia sta nel concetto di accettazione. E’ un compito difficile accettare di essere parte di questo mondo caotico e che si esiste come si è. I road movie parlano spesso di libertà. In macchina si può andare dove si vuole, ogni crocevia è una possibilità ma, tendenzialmente, penso che la libertà non sia un numero infinito di opzioni, per me è piuttosto la capacità di accettare i propri limiti. Un viaggio in treno è più come il destino. Non puoi decidere dove andare, devi semplicemente accettare quello che ti dà."