Regia: Luigi Boccia

Cast: Miriam Galanti, Loredana Cannata, Ivan Castiglione, Tatyana Veryovkina, Caterina Milicchio, Gianclaudio Caretta

Genere: thriller/psicologico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Scarlett" è l'opera prima del regista Luigi Boccia con protagonista Miriam Galanti, un on the road ambientato sulle strade italiane dal sapore di thriller psicologico. Il film è stato presentato in anteprima assoluta al Riff (Rome Independent film festival).

Scarlett: follia o realtà?

La protagonista del film "Scarlett" è Giulia (Miriam Galanti), una giovane produttrice cinematografica, che un passato complesso che un giorno decide di mettersi in viaggio per raggiungere il suo ex fidanzato così da potersi chiarire su questioni rimaste irrisolte. Durante il viaggio, l’automobile su cui viaggiava Giuliache improvvisamente prendere vita imprigionando la guidatrice nell’abitacolo. Forse tutto questo è frutto dell’immaginazione di Giulia che, con tutte le sue forze, grida: "la macchina è viva!", o forse Giulia è la cavia di un esperimento ingegnoso ed agghiacciante per dimostrare che nell’epoca in cui viviamo gli oggetti ci controllano e ci possiedono.

Scarlett: il cast

La protagonista di "Scarlett" è Miriam Galanti un'interprete italiana emergente tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film "Roma nuda" del 2011 di Giuseppe Ferrara dove ha interpretato la parte di Donna Sebastiani; mentre nel 2018 ha inoltre lavorato con Tonino Zangardi per la realizzazione del film "Quando corre Nuvolari".

Tra i membri del cast di "Scarlett" figura anche il nome di Loredana Cannata,tra i lavori più importanti interpretati dalla bella attrice ragusana troviamo il film "Youth - La giovinezza" diretto da Paolo Sorrentino nel 2015, "Metti una notte" regia di Cosimo Messeri del 2016 e nella pellicola "Napoli velata" di Ferzan Özpetek del 2017. Loredana ha anche fatto parlare di se per i tanti ruoli ricoperti in importanti fiction italiani fra cui "Un caso di coscienza" una miniserie diretta da Luigi Perelli e in "Viso d'angelo"di Eros Puglielli del 2011.