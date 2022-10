Il doppio inizio di "Sanctuary"

Un colloquio di lavoro sui generis, un gioco di seduzione o un copione da recitare: in cosa sono realmente coinvolti i due protagonisti Hal e Rebecca? È questa la domanda dell'incipit di "Sanctuary" che tra ambientazione e fotografia coinvolge sin da subito. Ma se ogni battuta, ogni gesto e ogni relazione tra i due personaggi fa parte di un gioco, il filo che separa la realtà dalla finzione diventa sempre più labile e impossibile da decifrare. Dal thriller al noir, dall'erotico al sentimentale, il film di Zachary Wigon inganna lo spettatore, chiarendo lentamente scena dopo scena di chi e soprattuto di cosa si tratta.

"Sanctuary" esplora più livelli attraverso opposti e contrari: essere e apparire, conformarsi e isolarsi, amare e desiderare, chiedendosi se non si tratta solo di un'antitesi sociale, destinata a cessare di esistere quando viene superata dalla profondità di un vero legame. I personaggi di Margaret Qualley e Christopher Abbott cambiano identità in un film basato interamente su dialoghi e inquadrature. La macchina da presa si muove sulle battute dei due protagonisti, entrambi oppressore e seviziato, aguzzino e schiavo. "Sanctuary" fa di ogni immagine un'altra immagine e di ogni frase un'altra frase, più sottile, più celata e inevitabilmente più aggressiva.

Un film che cambia continuamente prospettiva

I ricatti, i giochi erotici, i traumi passati, i lati oscuri nascosti e quelle fragilità capaci di renderci tutti uguali e tutti estremamente diversi vanno così a tessere le fila di un rapporto straziante e invasivo nella sua elettrizzante innocenza. "Sanctuary" è un continuo chiedersi cosa stia realmente accadendo e quanto i giocatori di una partita segreta siano consapevoli di esserlo. Nei suoi 96 minuti il film rappresenta un mondo: due anime sole che si servono del dolore come di un'arma a doppio taglio; la consapevolezza di sé in "Sanctuary" non è altro che un'indolente agonia verso la rivalsa o il fallimento, entrambi un marchio eterno.

Con il sottile riferimento ai misteri della mente umana, ai dubbi mai chiariti e alle infinità possibilità che costituiscono i rapporti interpersonali, "Sanctuary" è un film imprevedibile, ironico, scioccante, dove il genere come il tema cambiano totalmente registro passando da una sequenza all'altra. Un'unica location, due straordinarie interpretazioni e una trama costruita sull'interiorità degli esseri umani rendono "Sanctuary" un racconto sofisticato e complesso, ricco di artifici registici e dialoghi taglienti, metafora di traumi passati, parole non dette e verità continuamente smentite. Ma forse c'è una fine per quel tormento sensuale, alienante e rischioso e sarà del tutto inaspettata.

Giorgia Terranova