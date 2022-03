SAG Awards 2022: momenti di gloria per “Coda”, Will Smith e “Ted Lasso”

Sono stati assegnati i SAG Awards 2022, tra i premiati “CODA” della Apple per l’eccezionale performance del cast. Questo è solamente l’ultimo riconoscimento per il dramma incentrato sulla comunità sorda.

SAG Awards: ecco i premi più importanti

Jessica Chastain, ha ottenuto il premio come Migliore Attrice Femminile in un ruolo principale per “Gli occhi di Tammy Faye”. È riuscita ad avere la meglio in un una categoria dove la competizione non mancava di certo. Vi erano artisti del calibro di Olivia Colman, Nicole Kidman, Jennifer Hudson e Lady Gaga.

Will Smith, invece, ha dovuto sbaragliare la concorrenza di Denzel Washington, Andrew Garfield, Javier Bardem e Benedict Cumberbatch per poter infine alzare il premio come Migliore attore maschile del film “Una famiglia vincente – King Richard”.

Entrambi potrebbero avere ottime possibilità di aggiudicarsi la statuetta nel corso della serata degli Oscar, per che avrà luogo esattamente tra un mese da stasera.

Drama/Comedy/Stunt Ensemble, premi per Serie TV di successo

Sul versante dei premi televisivi, il trofeo per il Miglior cast in una serie drammatica è stato assegnato a “Succession” della HBO, mentre il trofeo Miglior cast in una serie comedy è andato a “Ted Lasso”. Jason Sudeikis, star assoluta di quest’ultima, ha vinto il premio come Migliore attore protagonista.

Lee Jung-Jae e Jung Ho-Yeon hanno vinto primi premi importanti per “Squid Game” di Netflix. Il primo, conquistando il premio per il Migliore attore in una serie drammatica, e la seconda, quello per la migliore attrice in una serie drammatica. Questo ha portato la serie sudcoreana a totalizzare ben tre trofei totali, dopo aver anche vinto il premio Miglior cast di stunt in una serie durante il preshow.

Una cerimonia che ha già sapore di Oscar

La cerimonia dei SAG Awards 2022 ha già lanciato i primi grandi nomi che andranno a pesare sul percorso verso la cerimonia degli Oscar. Grande protagonista della serata è stato un certo ritorno alla normalità, con un tappeto rosso, una folla senza maschera e un roster completo di grandi nomi dello spettacolo. Impossibile non menzionare una stupenda Kate Winslet, con la sua compagna a distanza Cate Blanchett, che hanno presentato Helen Mirren con il SAG Life Achievement Award.

Gli Oscar si avvicinano, e l’emozione non fa altro che salire, precipitosamente.

Ecco tutti i vincitori dei SAG Awards 2022:

CINEMA

Miglior cast in un film

CODA

Miglior attore protagonista in un film

Will Smith (King Richard)

Miglior attrice protagonista in un film

Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Miglior attore non protagonista in un film

Troy Kotsur, CODA

Miglior attrice non protagonista in un film

Ariana DeBose (West Side Story)

Miglior cast di stunt in un film

No Time to Die

TELEVISIONE

Miglior cast in una serie drammatica

Succession

Miglior cast in una serie comedy

Ted Lasso

Miglior attore in una miniserie o film tv

Michael Keaton, Dopesick

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore in una serie drammatica

Lee Jung-jae (Squid Game)

Miglior attrice in una serie drammatica

HoYeon Jung (Squid Game)

Miglior attore in una serie comedy

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Miglior cast di stunt in una serie

Squid Game

Davide Cesaretti

28/02/2022