Robert Eggers è un regista, sceneggiatore e scenografo statunitense, noto per aver diretto "The Witch" con Anya Taylor-Joy e “The Lighthouse” (2019), thriller fantastico interpretato da Willem Dafoe e Robert Pattinson.

Il folklore nero di Robert Eggers

(Lee, 7 luglio 1983)

Nato e cresciuto nel New England, Robert Eggers sviluppa ben presto un precoce interesse per il folklore, le fiabe e la narrativa macabra, che riesce poi a ben convogliare all’interno dei contenuti della sua carriera artistica.

Esordisce nel teatro di sperimentazione per poi passare alla cinematografia indipendente, prima come scenografo e nel 2007 come regista con un adattamento in corto della fiaba "Hansel & Gretel" che contiene in sè molti elementi orrorifici.

Successivamente Eggers continua a impiegare la sua visione unica di produzione, costumi e art design per una varietà di cortometraggi e lungometraggi. Fra di essi spicca il film indipendente "YellowBrickRoad" (2010) di cui cura i costumi. A partire da racconti folcloristici e leggende metropolitane i registi Jesse Holland e Andy Mitton realizzano un horror che si ispira vagamente a "Into the Wild" in cui l'uomo abbandona la società per vivere in solitudine nella natura.

Il debutto alla regia con "The Witch"

Il debutto nella direzione di lungometraggio avviene con il film “The Witch” (2015), un thriller soprannaturale ambientato nel New England del XVII secolo. In questa pellicola spicca la contrapposizione società/natura attraverso il protagonista William, predicatore religioso che, insieme alla famiglia, viene allontanato dalla comunità e vive nei boschi dove il figlio, non ancora battezzato, viene rapito da una strega. Questo tragico evento porta i componenti della famiglia gli uni contro gli altri.

La pellicola si rivela un grande successo: con un budget di 4 milioni di dollari riscuote il consenso del pubblico e incassa al botteghino 40 milioni, ottenendo il premio per la Miglior Regia al Sundance Film Festival 2015.

Nei panni della protagonista femminile, Thomasin, troviamo un'acerba Anya Taylor-Joy, che in seguito raggiungerà la notorietà grazie a "La regina degli scacchi".

The Lighthouse: un horror colto

Dopo quattro anni, nel 2019, Robert Eggers realizza "The Lighthouse" con Robert Pattinson e Willem Dafoe che contribuiscono a impreziosire una pellicola già di per sé ammirabile.

Presentato alla alla Quinzaine des Réalisateurs del 72º Festival di Cannes, il film nasce da un'idea già in embrione durante le riprese di "The Witch", quando il fratello del regista, Max, si interessa a un racconto di Edgar Allan Poe dal titolo "Il faro". Affascinato dalla storia, Robert scrive la sceneggiatura insieme a Max e crea un lungometraggio che si discosta dalla narrazione d'ispirazione. Girato in bianco e nero e ambientato verso la fine del XIX secolo, "The Lighthouse" riceve il favore della critica, avvicinandosi moltissimo al cinema dell'espressionismo tedesco.

L'isolamento è ancora una volta il tema portante della narrazione. Se nel precedente lavoro si trattava di una famiglia allontanata dal resto dell'umanità e costretta a vivere nei boschi, qui troviamo due uomini 'reclusi' in un inquietante faro di un'isola che, oltre a dover sostenere una relazione tendenzialmente distruttiva, devono fare i conti con il loro passato, l'alcol, la follia e un'ambiente ostile dove la presenza del soprannaturale è sempre più invadente.

Successivamente Robert Eggers si dedica a un progetto ambientato nel X secolo in Islanda dal titolo "The Northman" con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman , Björk , Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke.

Un altro lavoro che lo vede coinvolto è una miniserie basata sulla vita di Rasputin, mistico russo e consigliere privato dei Romanov.

Daniele Romeo