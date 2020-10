Ricochet: elaborazione del lutto

Il dolore per la perdita di un figlio e il desiderio di vendetta inespresso sono le tematiche centrali di “Ricochet”, diretto da Rodrigo Fiallega e in concorso alla 15ª Festa del Cinema di Roma. La vita per il protagonista Martjin si è fermata quando ha perso suo figlio: ha divorziato, ha un'altra bambina che però vive con la madre, e ha una malattia che, a distanza di pochi mesi, potrebbe ucciderlo. Martjin vive isolato dalla città, nella casa piena di ricordi di quel bambino che non c'è più, dove la camera di suo figlio è ancora esattamente come l'aveva lasciata. La sofferenza del protagonista è percepibile da un gesto, uno sguardo e un sospiro. Il regista Fiallega è attento al minimo impercettibile movimento, che sia della macchina da presa o dei personaggi. Raramente viene inquadrato il viso di Martjin che piange o le lacrime che scivolano sulle sue guance. Fiallega cattura i suoni, i silenzi, la desolazione delle terre aride e bruciate dal sole del Messico.

Distese di sabbia e arbusti secchi, dove il sole batte forte rendendo incandescente qualsiasi cosa colpisca. Terreni incolti che si estendono a perdita d'occhio, e che sembrano infiniti oltre l'orizzonte: ogni centimetro uguale a se stesso e, ovunque si guardi, sembra esserci solo desolazione, silenzio e qualche fruscio di insetti che popolano una natura secca e sterile. Martjin passa la sua vita chiuso in casa, visitato dall'ex moglie e dalla figlia, impiegando la giornata con lavori saltuari e birre al bar con un vecchio amico. Intanto una festa si avvicina, le strade e le piazze chiudono, la gente è indaffarata e Martjin viene scosso da un evento inaspettato.

Convivere con il dolore

Nonostante il protagonista soffra per una terribile perdita, sembra aver trovato la sua dimensione di sofferenza, tristezza e, irrimediabilmente, senso di colpa. Non riesce ad elaborare il lutto, sente che la sua vita gli sta scivolando via a causa della malattia e continua a vivere il tempo che gli rimane con disinteresse. È convinto che la sua esistenza sarà così, continuerà così, perché con la morte del figlio, lui ha perso tutto. Le stesse persone che gli gravitano attorno sembrano abituate e stremate dal suo atteggiamento schivo, autolesionista e di profonda apatia. Ancorato a un passato che non gli appartiene più, covando rabbia, risentimento e senso di ingiustizia, Martjin era semplicemente in attesa dell'interruttore che lo avrebbe fatto esplodere. E quell'interruttore non tarda ad arrivare.

Con un sottile riferimento alla precarietà, quasi globale, del sistema giudiziario, “Ricochet” esplora una condizione umana attraverso un evento tragico e totalizzante. Tutti i personaggi, escluso Martjin, sono poco caratterizzati e appaiono senza spessore, esistendo solo in relazione al protagonista. Un uomo che arriva a compiere gesti sorprendenti e che, considerando il corso del film, si possono definire anche folli ed estremi. Martjin è un uomo provato, traumatizzato, chiuso in un luogo dove non c'è altro che una festa ogni anno che dura per giorni e che fa sentire vivi e allegri tutti gli abitanti, prima di tornare a una routine piatta dove regna sovrana la monotonia. L'evento che sconvolge la vita di Martjin cambia la sua prospettiva sul mondo e sugli esseri umani, da uomini e donne che si allontanano da qualcuno che non sempre comprendono.

Il senso della vita

“Ricochet” è un film sul lutto, sull'esistenza e su un uomo stretto in una morsa esteriore e interiore. Il colpo di scena finale è percepibile solo nel momento più sereno del racconto, espressione della quiete prima della tempesta. La regia, sorprendente, mostra paesaggi dalla doppia valenza, visiva e psicologica, destando stupore e incantando per la loro estensione e forma. L'uso di inquadrature fisse sui luoghi e strette nei primissimi piani dei personaggi e di una fotografia insatura, molto naturale e che rende alcune scene del film poetiche, “Ricochet” è una storia drammatica che seppur imperfetta in alcuni punti, è senza dubbio intensa e sconvolgente.