Titolo originale: Vidblysk

Regia: Valentyn Vasyanovych

Cast: Roman Lutskyi, Andriy Rymaruk, Dmitriy Sova, Vasiliy Kukharskiy, Nadiya Levchenko, Igor Shulha, Nika Myslytska, Oleksandr Danyliuk, Stanislav Aseyev, Andrii Senchuk

Genere: Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: Ucraina, 2021

“Reflection” è un film ucraino in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema, diretto dal regista Valentyn Vasyanovych, già regista di “Atlantis” film vincitore nel 2019 della sezione Orizzonti.

Reflection: la trama

Il chirurgo ucraino Serhiy viene fatto prigioniero dalle forze militari russe in una zona di guerra dell’Ucraina orientale. L'uomo si trova ad assistere a orrori che non credeva possibili. Al suo ritorno a casa deve riuscire a recuperare la sua umanità prendendosi cura della figlia e ricostruendo un rapporto con l’ex moglie.

Commento del regista

“Ho iniziato a lavorare a questa storia ispirato da un piccione che si è schiantato contro la nostra finestra, mentre volava ad alta velocità, lasciando un segno allo stesso tempo bello e orrendo. Mia figlia di dieci anni ha visto tutto: l’impronta precisa delle ali, la traccia di sangue lasciata dall’impatto della testa, le piume attaccate al vetro. Nei giorni successivi, eravamo turbati da quanto era successo. Le sue preoccupazioni, domande, attese di risurrezione miracolosa, la negazione dell’irreversibilità di questo evento e i tentativi di comprendere la morte dal punto di vista infantile mi hanno spinto a scrivere una storia sulla relazione tra un padre e una figlia addolorati per la morte di una persona amata.

La morte di uno dei personaggi è connessa alla guerra che infuria nell’Ucraina orientale. Mettendo in relazione l’agiata vita quotidiana nella capitale e la realtà mortale della guerra, si crea un contesto molto intenso per questa storia sulle paure dei bambini e il loro primo incontro con la morte, e si evidenzia l’impotenza degli adulti. È una storia sulla presa di coscienza da parte di un bambino del fatto che la vita umana è limitata. È anche una storia sulle responsabilità degli adulti nei confronti delle persone amate, di sé stessi e del mondo in cui esprimono il proprio potenziale. La bambina e l’adulto si aiuteranno a vicenda a comprendere questo mondo bello e crudele, così simile al segno lasciato dal piccione sul vetro.”