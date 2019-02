Red Snake (2019)

Regia: Caroline Fourest

Cast: Dilan Gwyn, Esther Garrel, Camélia Jordana, Maya Sansa, Mark Ryder, Nanna Blondell, Amira Casar

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 20 giugno 2019

“Red Snake” segue la storia della guerrigliera Zara, giovane donna di origine Yazidi, rapita e venduta come schiava del sesso dall’Isis. La ragazza riuscirà a scappare e a raggiungere un battaglione di coraggiose combattenti internazionali denominate “Brigata Snake”.

Red Snake: un film d’esordio tutto al femminile

È ispirato a una storia vera l’opera prima di Caroline Fourest “Red Snake”, che ricostruisce la vita di una curda diventata un’eroina. La storia parte dal suo rapimento insieme ad altre donne. Zara fuggirà e raggiungerà il piccolo esercito formato da Lina, che la prenderà sotto la sua ala protettrice. Con loro: Kenza, una franco algerina; Clarisse, suora franco americana chiamata “American Sniper” e infine Yael un’infermiera di origine franco israeliana. Il loro scopo sarà quello di difendere altre donne come loro dai fondamendalisti dell’Isis. Alla base della loro vittoria c’è il convincimento dei terroristi islamici di non andare in paradiso se uccisi da una donna.

Un cast internazionale per una storia forte

Firmano la produzione di “Red Snake” Léo Maidenberg e Jad Ben Ammar. Il cast è formato da Dilan Gwyn, Camélia Jordana, Razane Jammal, Mark Ryder, Korkmaz Arsla, Nanna Blondell, Amira Casar, Golshifteh Farahani e da Jasmine Trinca. “Red Snake “è il primo film di fantasia di Caroline Fourrest, che ha diretto diversi documentari nella sua carriera e che firma anche lo script. La regista ha dichiarato di essersi ispirata alla forza di queste forti combattenti, che si sono unite alla resistenza curda, rifiutandosi di diventare vittime indifese dell’Isis.

Il film è girato in inglese, francese, curdo ed arabo, un mix di lingue per una produzione diretta ai mercati internazionali.