Red Notice: film di rapina classico ed eccitante

Da qualche giorno su Netflix, la costosissima pellicola scritta e diretta da Rawson Marshall Thurber dal titolo "Red Notice" è un film di rapina classico ed eccitante. Esso non anela a rappresentare nulla oltre questo; tuttavia un buon trittico attoriale, delle coreografie finemente orchestrate ed un ritmo mai per un secondo esitante ne fanno ottemperare le benché esigue ambizioni pienamente.

Un po' esuberante in lunghezza, con una sceneggiatura lontano dalla memorabilità ma ad ogni modo ben scritta, il film si configura dunque come una caccia al tesoro divertente e con un buon grado di coinvolgimento, la quale si dipana attraverso delle sequenze di puro dinamismo fino a un colpo di scena conclusivo di un qualche pregio.

Un cast impressivo

Il cast di "Red Notice" è sicuramente impressivo: Dwayne Johnson è grosso e brusco, accompagnato dal consueto cipiglio da duro riempie totalmente lo schermo, non mancando tuttavia di lasciare un posticino al più minuto ma non meno agguerrito Ryan Reynolds, tradizionalmente a suo agio in parti eteroclite; mentre Gal Gadot, fra le attrici apprezzabili più sul piano fisico-atletico che su quello precipuamente recitatorio, non sfigura ma immette anzi nel racconto un vitalismo gradevole e necessario.

"Red Notice" potrebbe non costituire, infine, il migliore degli heist movie che abbiate mai visto, ma sarà certo in grado di portare un po' di ilarità in una tranquilla serata autunnale davanti al televisore.

Mirko Tommasi