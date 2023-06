Recensione “The Flash”: il nuovo film DC con Ezra Miller

Dopo lunghissime peripezie e difficoltà a cui la produzione è andata incontro, The Flash è riuscito finalmente ad uscire nelle sale cinematografiche. Infatti, prima di arrivare ad essere diretto da Andy Muschietti, il film è passato nelle mani di svariati registi – come Phil Loro o Christopher Miller – e anche diversi sceneggiatori. Rischiando addirittura di non essere più prodotto. Ma alla fine, dopo tanto tempo, anche il supereroe in calzamaglia rossa ha avuto la sua possibilità di brillare, con un film interamente dedicato a lui, entrando a far parte dell’universo cinematografico DC.

Indice

The Flash – tutte le informazioni

Trama

Durante una notte di tempesta Barry Allen viene colpito da un fulmine. Invece che morire, viene trasformato in un supereroe con il potere di riuscire a correre alla velocità della luce. Non solo: scopre che, grazie a questo suo superpotere è in grado di viaggiare nel tempo. Così, Barry – ormai diventato The Flash – decide di raggiungere sua madre nel passato per evitare la sua morte. Facendolo crea però un’altra linea temporale in cui i supereroi non esistono e il Generale Zod è tornato. Per affrontarlo, Barry dovrà fare affidamento su Bruce Wayne, che però non è più Batman ma un personaggio più anziano e dotato di armi tecnologiche che possono aiutarlo.

Crediti

Data di uscita : 15 Giugno 2023

: 15 Giugno 2023 Regia: Andy Muschietti

Durata : 144 minuti

: 144 minuti Genere : avventura, fantasy, azione

: avventura, fantasy, azione Distribuzione : Warner Bros

: Warner Bros Attori: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Michael Shannon

Recensione

Che giocare con le linee temporali e viaggiare nel tempo fosse pericoloso lo avevamo già scoperto da film come Ritorno al futuro. Ma The Flash, che riprende in modo evidente il film prima menzionato, decide di proporci nuovamente questa dinamica, all’interno di un cinecomic di formazione e crescita. Gli sceneggiatori decidono di portarci a conoscere di più sulla storia delle origini della Setta Scarlatta e, al contempo, a conoscere maggiormente il personaggio di Barry – che nel corso del film crescerà e continuerà ad impegnarsi per diventare sempre più veloce. Affiancato dal suo mentore Batman.

Per quanto la situazione di Barry incastrato in un’altra dimensione – nonostante i suoi intenti apprezzabili – possa sembrare drammatica e catastrofica, gli sceneggiatori decidono di porla ugualmente sul piano commediale. I punti drammatici della pellicola sono davvero pochi e non così profondi e spesso i dialoghi collaborano a spegnere la tensione e sdrammatizzare.

Il fulcro pulsante di The Flash è il suo protagonista – interpretato da Ezra Miller che incarna perfettamente la personalità e la determinazione di Barry Allen. Il suo modo di essere e di porsi trasmette costantemente una notevole sensazione di vulnerabilità, umorismo e forza interiore, permettendo al pubblico di sviluppare una connessione profonda con il personaggio che appare molto più realistico di altri supereroi. A confronto con Batman, Flash è un giovane supereroe ancora alle prime armi, timoroso e impacciato nel suo essere dotato di poteri impressionanti.

Un personaggio interessante incastrato in una trama poco avvincente

Nonostante il film sia abbastanza superficiale e la trama piuttosto semplice – anche troppo – è evidente come il protagonista inizi a maturare nel corso del film, portando avanti un vero e proprio arco di sviluppo. Il tema della morte e dell’affrontare il dolore – centrale in tutto il film – è un pilastro fondamentale intorno al quale i personaggi si muovono ma, tuttavia, non viene affrontato nel modo giusto, rimanendo superficiale e poco toccante. La storia si perde in un intricato labirinto di viaggi nel tempo, dimensioni parallele e sottotrame poco chiare, rendendo difficile seguire il filo conduttore e lasciando molti punti irrisolti. L’assenza di una narrazione lineare e coerente fa sì che il film appaia confuso e disorganizzato, penalizzando l’esperienza complessiva.

Se il personaggio di The Flash rimane comunque ben caratterizzato e sfaccettato, non possiamo dire lo stesso per il personaggio di Batman e Supergirl. Soprattutto quest’ultima ha del potenziale che non viene assolutamente sfruttato all’interno della narrazione, risultando non integrata e anzi, quasi inutile al fine narrativo e di sviluppo della storia, andando a peggiorare nel corso del film.

Le sequenze d’azione, sebbene presentino alcuni momenti spettacolari, risultano disordinate e frammentate. La regia non riesce a creare un senso di coesione e fluidità, rendendo difficile seguire l’azione e coinvolgersi completamente nelle battaglie. A peggiorare nettamente le cose c’è la CGI, scadente sotto molti punti di vista. Nonostante i 200 milioni di budget utilizzati per il film e i tempi di produzione, tutto appare realizzato con una grafica e degli effetti obsoleti che rendono sgradevoli scene action con del potenziale.

Giudizio e Conclusioni

Nonostante le alte aspettative che il film aveva creato, The Flash, l’ultimo film dedicato al celebre supereroe della DC Comics, si rivela un’occasione mancata. Nonostante un cast talentuoso e alcuni momenti d’azione decenti, il film pecca in termini di trama, sviluppo dei personaggi, coerenza narrativa, e CGI, lasciandoci – da fan del velocista scarlatto – delusi e insoddisfatti da un film che avrebbe potuto offrirci molto di più, visto il potenziale che aveva alle spalle.

Trailer