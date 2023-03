The Authority di DCU potrebbe introdurre delle versioni di Superman e Batman omosessuali

La notizia dell’arrivo della serie The Authority nel DC Universe ha scatenato molte teorie tra i fan, tra cui l’idea che la serie potrebbe introdurre versioni omosessuali di Superman e Batman. Questa idea non è così lontana dalla realtà, poiché i personaggi di Midnighter e Apollo sono stati creati proprio per essere delle versioni omosessuali dei due supereroi più famosi di tutti i tempi.

Midnighter e Apollo sono stati introdotti nella serie StormWatch, e successivamente si sono trasferiti nella loro serie spin-off, The Authority. Qui, i due personaggi sono stati descritti come una coppia gay, il che ha avuto un grande impatto sulla comunità LGBT+ dei fumetti. Questo ha rappresentato un momento di svolta nella rappresentazione dei personaggi gay nei fumetti mainstream, in cui spesso i personaggi LGBT+ erano relegati a ruoli minori o stereotipati.

Con l’arrivo della serie The Authority nel DC Universe, i fan si chiedono se la versione cinematografica potrebbe portare avanti questa rappresentazione inclusiva dei personaggi. Potrebbe essere un’opportunità per presentare versioni omosessuali di Superman e Batman, così come sono stati rappresentati in Midnighter e Apollo. Questo sarebbe un passo importante per la rappresentazione dei personaggi LGBT+ nei film di supereroi, che finora sono stati relativamente pochi e lontani dalle rappresentazioni fedeli dei personaggi dei fumetti.

Tuttavia, la decisione di rendere Superman e Batman omosessuali potrebbe anche causare polemiche tra i fan più conservatori. Ci sono già state lamentele per l’inclusione di personaggi gay nei fumetti mainstream, e questo potrebbe portare a proteste simili nei confronti della versione cinematografica.

Conclusioni

In ogni caso, l’arrivo della serie The Authority nel DC Universe rappresenta un’opportunità per esplorare nuove strade nella rappresentazione dei personaggi dei fumetti. La serie ha già dimostrato la possibilità di creare personaggi gay forti e interessanti, e potrebbe essere interessante vedere come questi personaggi si relazionano con i personaggi più famosi dello DC Universe. La serie potrebbe anche rappresentare un passo avanti nella rappresentazione dei personaggi LGBT+ nei film di supereroi, che finora sono stati relativamente pochi e lontani dalle rappresentazioni fedeli dei personaggi dei fumetti.