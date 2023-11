Recensione “Elf Me”: il film natalizio Prime Video da non perdere

“Elf Me” è il nuovo film Prime Video di Natale del 2023, con un cast di grandi nomi italiani, tra cui Lillo, Anna Foglietta e Federico Ielapi, con la regia degli amati YouNuts!. Il film racconta una storia capace di divertire, intrattenere e trattare temi delicati e non sempre affrontati nel cinema. Ricco di effetti speciali e di magia, “Elf Me” è un’opera, destinata in particolare ai più piccoli, che farà sognare i bambini.

Indice

“Elf Me” – Tutte le informazioni

Trama

Trip è uno degli elfi di Babbo Natale e ne combina davvero di tutti i colori. Incaricato di costruire giocattoli da destinare ai bambini, Trip ha metodi e idee poco ortodosse e nonostante l’entusiasmo di Babbo Natale per ogni sua creazione, i giocattoli di Trip non hanno mai la sperata fortuna. In particolare l’elfa Brina, che controlla il lavoro di tutti gli elfi, sa che nessuno dei giocattoli di Trip arriverà mai nel mondo degli umani. Trip, deciso a costruire qualcosa che i bambini possano amare, finisce, a causa di un inaspettato incidente, sotto l’albero di Natale di casa del piccolo Elia, impacchettato come un normale regalo. Bambino di 10 anni e vittima di bullismo. Elia, dapprima titubante e spaventato, dopo aver conosciuto Trip capisce sia le richieste che le abilità magiche dell’elfo. Elia vive con la madre Ivana, alle prese con un negozio di giocattoli sull’orlo della definitiva chiusura, e non vede da anni il padre. Trip ha bisogno dell’aiuto di Elia per tornare al Polo e il bambino gli propone un patto: se lui userà i suoi poteri magici per rendere i giocattoli nel negozio di sua madre diversi e unici, lui farà ciò che l’elfo gli ha richiesto: scrivere una lettera di reso a Babbo Natale. Trip ha poco tempo per tornare e Elia sembra pronto a mantenere la promessa. Le cose precipitano quando un imprenditore, di nome Coccia, tenta l’ennesimo affare illegale vendendo uno dei giocattoli più richiesti, ma il negozio di Ivana si intromette rischiando di rovinarlo per sempre. Coccia è deciso così a capire cosa hanno di tanto speciale i giocattoli di Ivana e chi la stia aiutando.

Crediti

Regia : YouNuts!

: YouNuts! Cast : Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi, Claudio Santamaria, Caterina Guzzanti, Fabio Rovazzi, Giorgio Pasotti

: Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi, Claudio Santamaria, Caterina Guzzanti, Fabio Rovazzi, Giorgio Pasotti Genere : commedia

: commedia Durata :

: Produzione : Italia, 2022

: Italia, 2022 Distribuzione : Amazon Studios, Lucky Red, Goon Films

: Amazon Studios, Lucky Red, Goon Films Data d’uscita: 24 novembre 2023

Recensione

Tenerezza e amore per il Natale

“Elf Me” è un film dolce, divertente e con tutte le tipiche caratteristiche dei prodotti per i giovanissimi. Una piccola avventura in un luogo magico, dove l’immaginazione e la fantasia investono sia bambini che adulti, con questi ultimi maggiormente divisi in personaggi positivi e negativi, facendo così dei più piccoli i veri eroi della storia. Il protagonista Elia è un sognatore che non ha perso la speranza, e che identifica l’atmosfera natalizia con un tempo passato che ha bisogno di ritrovare, introducendo in questo temi come il rapporto tra genitori e figli la forza di quegli usi e costumi che possono apparire antichi ma che sono in realtà portatori di meriti e virtù identificativi del Natale. Tutti i bambini, protagonisti e antagonisti vengono raffigurati come simboli di valori dimenticati, come l’altruismo e l’umanità. “Elf Me” è un film misurato, godibile, simpatico ed equilibrato, con degli ottimi attori, da Lillo ad Anna Foglietta, da Caterina Guzzanti, fino a Claudio Santamaria e Federico Ielapi.

Con riferimenti cinematografici espliciti all’iconico “E.T.” di Spielberg, al’horror “Blob” di Chuck Russell, ai “I Goonies” di Richard Donner e altri più nascosti come ad alcuni film del franchise di “Ghostbusters” di Ivan Reitman, a “Mamma ho perso l’aereo” di Chris Columbus e a “Gremlins” di Joe Dante, “Elf Me” è anche una dichiarazione d’amore al cinema. A quei film che ne hanno fatto la Storia, a quei prodotti che ogni Natale hanno la loro programmazione e che, molto spesso, vengono utilizzati e visti come prodotti di ispirazione, a livello internazionale si può citare “Stranger Things”, mentre parlando di film italiani, viene in mente “Glassboy”. Gli YouNuts! portano al cinema un film fantastico con una forte aderenza alla realtà, riuscendo a renderla verosimile nella sua matrice più surreale e favolistica.

Atmosfera suggestiva e appassionante

Ricco di effetti speciali che non sempre si è abituati a vedere così numerosi e ricercati nei prodotti italiani e forse in progetti natalizi più in generale. Questo rende “Elf Me” visivamente spettacolare e affascinante, con un’attenzione di riguardo anche alla scenografia e ai costumi, che lo rendono denso di dettagli, particolareggiato, con un gusto per il colore, la fantasia, la magia e il contesto più noto ed etico del Natale. “Elf Me” esplode così del bianco della neve, del verde e del rosso degli abiti degli elfi, colori che si ritrovano anche nelle decorazioni, primo fra tutti l’immancabile albero di Natale. Un film natalizio che rappresenta e racconta un Natale tradizionale, con un entusiasmo e una sensazione di stupore e meraviglia che accompagna le persone fin dall’infanzia e che solo una festa come il Natale è capace di risvegliare.

Giudizio conclusivo

Il film degli YouNuts! è un classico del Natale, dall’ambientazione alla trama, dalla recitazione alla fotografia, ma non si limita a celebrare questa sempre attesa e amata festività. Il film racconta infatti anche la tematica del bullismo, centrale e del quale bisognerebbe parlare più spesso e che purtroppo è ancora molto presente e attuale, insieme a un ulteriore tema che rende “Elf Me” il primo prodotto italiano a trattarne. Elia è affetto dalla dislessia, una difficoltà di leggere e scrivere che alla sua età si manifesta più volte ed è uno dei punti cardine della storia. Dolce e con alcuni colpi di scena che sorprendono, la peculiarità di “Elf Me” è quella di presentare un mondo e raccontare ogni espediente senza eccedere, c’è la giusta quantità di dramma, di commedia, di fiabesco e realistico, dove tutti vengono travolti dal potere e dalla forza della magia.

Trailer