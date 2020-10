Regia: Ben Wheatley

Cast: Lily James, Armie Hammer, Keeley Hawes, Kristin Scott Thomas, Ann Dowd, Sam Riley, Bill Paterson, Tom Goodman-Hill, Mark Lewis Jones, Ben Crompton, Jane Lapotaire, Jeff Rawle

Genere: drammatica

Durata: 121 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2020

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 21 ottobre 2020

Tratto dal romanzo di Daphne du Maurier, e già adattato dal celebre Alfred Hitchcock nel film “Rebecca - La prima moglie”, “Rebecca” di Ben Weathey è un dramma romantico, ricco di suspence e con molte sfumature del thriller. Con un cast stellare che comprende Armie Hammer (“A Bigger Splash”, “Animali Notturni”, “Mine”, “Chiamami col tuo nome”, “Attacco a Mumbai”), Lily James (“Baby Driver - Il genio della fuga”, “Yesterday”, “Guerra e Pace”) e molti altri, il film è una rivisitazione in chiame moderna del romanzo ambientato negli anni '30.

Rebecca: la trama

Una giovane donna, ingenua e sognatrice, dopo una storia d'amore passionale, tormentata e travolgente, sposa Maxim de Winter. Un uomo ricco, colto e affascinante incontrato a Monte Carlo. L'uomo è rimasto vedovo della sua prima moglie, Rebecca. Lutto che lo ha sconvolto e di cui parla molto raramente. I due raggiungono insieme la tenuta di famiglia di Maxim, a Manderley, sulla costa inglese. Un luogo magico e isolato, battuto da un forte vento.

Un palazzo circondato da una campagna vasta e apparentemente tranquilla. Inizialmente attratta da quel luogo così grande e immenso per le poche persone che vi abitano e trasportata dall'amore per Maxim, la giovane si rende di quanto il proprio marito, e tutti coloro che incontra, sono profondamente legati e scossi dalla scomparsa di Rebecca. La misteriosa donna e le circostanze attorno alla sua morte, portano la ragazza a dubitare di tutti. Rebecca sembra essere ancora molto presente in quella casa, così come nella mente del marito. Una serie di avvenimenti inquietanti e vicende in cui la ragazza si sentirà sola contro tutti, gettano un alone di mistero, paura e oscurità su chiunque sia in quella casa e abbia conosciuto Rebecca.