Attore statunitense, Ray Liotta è stato capace di cambiare genere e ruoli con molta facilità, essendo per questo molto apprezzato, ma è sicuramente con il personaggio di Henry Hill di "Quei bravi ragazzi" che ha raggiunto l'immortalità.

Ray Liotta, da 'bravo ragazzo' a poliziotto corrotto

(Newark, 18 dicembre 1954 - – Santo Domingo, 26 maggio 2022)

Nato a Newark, a pochi chilometri dalla sfavillante New York, Ray Liotta viene adottato dalla famiglia Vidimarli a soli sei mesi dalla nascita a causa della dipartita dei genitori, di origine italo-americana, Mary e Alfred. Per pagarsi gli studi, presso la Miami University, durante il liceo si impegna in lavori part-time fin anche ad esercitare la professione di becchino presso il cimitero locale. Ma gli sforzi pagano e Liotta riesce a frequentare i corsi di recitazione all’Università dove conoscerà anche il suo migliore amico, nonché collega, Steven Bauer.

È proprio grazie a quest’ultimo che nel 1986, dopo una lunga gavetta fatta di serie televisive, musical e soap opera, ottiene una parte in “Qualcosa di travolgente” di Jonathan Demme, in cui è protagonista Melanie Griffith, sposata in quegli anni con Bauer. Il mondo iridato di Hollywood gli apre le porte con la nomination ai Golden Globe del 1987 come Miglior Attore non Protagonista. Nonostante ciò Liotta non si crea problemi nell’accettare ruoli minori in film come “Nick e Gino” (1988), e “L’uomo dei sogni” (1989) dove recita al fianco di Kevin Costner e cerca di scrollarsi di dosso l’immagine di attore legato al mondo delle crime story.

Ray Liotta, il primo ruolo da protagonista

Nel 1990 arriva il primo ruolo da protagonista, e a sceglierlo in tale veste è Martin Scorsese, per il film “Quei bravi ragazzi”. Il suo personaggio però è legato al mondo della mafia e della criminalità, interpreta infatti un irlandese che, emigrato negli Stati Uniti, cerca di emergere nel mondo mafioso locale. Per allontanarsi dallo stereotipo in cui rischia di incorrere nel 1992 dà vita ad un poliziotto squilibrato in “Abuso di potere” e rispolvera il suo lato romantico in “Una moglie per papà” (1994). L’anno successivo è sul set di “Quando gli elefanti volano” mentre nel 1997 partecipa al film “Cop Land”. Sempre nel 1997 convola a nozze con Michelle Grace, da cui si separerà dopo sette anni, e dalla quale avrà una figlia, Karsen Liotta.

Nel 2001 in “Blow” si cala nei panni del padre di Johnny Depp nella ricostruzione della vita dello spacciatore George Jung, tratta dal romanzo di Bruce Porter. Ancora nel 2001 si dedica alla commedia in puro stile americano al fianco di Jennifer Love Hewitt dal titolo “Hearthbrakes – Vizi di famiglia”. Sempre nello stesso anno recita inoltre in “Hannibal” dove è diretto da Ridley Scott. Nel 2002 compare in tre film: “Punto d’origine”, “Narc – Analisi di un delitto” e “ “John Q” di Nick Cassavetes con Denzel Washington.

Un successo dopo l'altro per Ray Liotta

Nel 2004 partecipa alla produzione di “Control” e nel 2005 in quella di “Revolver”. Nel 2007 dà la voce ad uno dei personaggi del cartone animato in 3D “Bee Movie” e gira il film di Walt Becker “Svalvolati on the road”, con John Travolta, Tim Allen e Martin Lawrence, che racconta il viaggio in moto attraverso la California di quattro bikers in crisi di mezza età. Nel 2008 recita invece in tre film: “Hero Wanted”, “In The Name of The King”, “Chasing 3000” mentre nel 2009 in “Crossing Over”. Nel 2010 è di nuovo sul grande schermo nei film: “Youth in Revolt”, "Crazy on the Outside", "Snowmen" e "Charlie St. Cloud" al fianco di Zac Efron.

Nel 2011 torna a vestire i panni del poliziotto, ruolo che gli è congeniale in “The Son of No One” di Dito Montiel, e l’anno dopo non rinuncia al genere thriller comparendo in “Cogan - Killing Them Softly” di Andrew Dominik con Brad Pitt nei panni di un killer assoldato dalla mafia. Non perde il vizio di vestire la divisa in “Come un tuono” di Derek Cianfrance nel 2012, in cui viene smascherato dal compagno Bradley Cooper.

Nel 2014 cambia completamente genere, partecipando alle pellicole “Muppets Most Wanted”, per la regia di James Bobin; “Sin City – Una donna per cui uccidere”, adattamento cinematografico della graphic novel “Una donna per cui uccidere” di Frank Miller; “La formula della felicità” e “Stretch”, diretto da Joe Carnahan.

La rinascita e la fine

Dopo un periodo fiacco, che lo vede impegnato in film minori, vive un momento di rinascita con film come: “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach del 2019 con Scarlett Johansson e Adam Driver; “I molti santi del New Jersey” di Alan Taylor e “No Sudden Move” di Steven Soderbergh, entrambi del 2021.

In veste di produttore esecutivo cura la docuserie “A&E Five Families”, sulle famiglie mafiose di New York: Genovese, Gambino, Bonnano, Colombo e Lucchese.

Dopo “Cocaine Bear” di Elizabeth Banks, l'interprete dovrebbe recitare in “The Substance" al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley, ma purtroppo viene a mancare nel sonno a 67 mentre si trova a Santo Domingo per le riprese di “Dangerous Waters".

Eva Carducci