Rai svela i palinsesti per la stagione TV 2025/2026: novità e conferme

La Rai ha ufficialmente presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, rivelando una serie di cambiamenti e conferme nei programmi. La programmazione di Rai 3, in particolare, ha subito alcune modifiche significative, con l’introduzione di nuovi volti e la cancellazione di alcuni programmi storici. Scopriamo insieme le principali novità e i dettagli della programmazione.

Novità e cambiamenti su Rai 3

Rai 3 si prepara a una stagione ricca di novità, anche se non mancano i tagli. Tra i programmi in arrivo, spicca “La Città Ideale“, condotto da Massimiliano Ossini, che andrà in onda nei sabati invernali. Questo nuovo format promette di esplorare temi legati alla cultura e alla società, offrendo un punto di vista originale e stimolante.

Un altro cambiamento significativo riguarda Maria Latella, che saluta “A casa di Maria Latella” per approdare a “La Biblioteca dei Sentimenti“, un programma che si sposterà dal sabato al venerdì pomeriggio. La nuova programmazione prevede anche l’uscita di Greta Mauro, che condurrà con Pino Strabioli il nuovo “Caffè Italia” il lunedì pomeriggio, per un totale di 30 puntate. Inoltre, Giovanni Minoli non sarà presente con “MixerStoria – La Storia siamo Noi“, segnando una pausa per il noto programma.

Il weekend di Rai 3 vedrà la chiusura di “Agorà Weekend“, che lascerà spazio a un raddoppio di “Mi Manda Raitre“, condotto da Federico Ruffo. Anche “Rebus“, condotto da Giorgio Zanchini, non sarà presente nella prossima stagione, lasciando un vuoto nel palinsesto del canale.

Programmazione della prima serata

La prima serata di Rai 3 si arricchisce di nuovi appuntamenti. Il lunedì, a partire dal 22 settembre, Massimo Giletti condurrà “Lo Stato delle Cose” alle 21:20, un programma di approfondimento che affronterà temi di attualità. Il martedì, dal 4 novembre, Veronica Pivetti presenterà “Amore Criminale“, un format che esplorerà storie di crimine e giustizia.

Il mercoledì sarà dedicato a “Chi l’ha Visto?“, condotto da Federica Sciarelli, che tornerà in onda il 10 settembre alle 21:20, continuando la sua missione di ricerca di persone scomparse. Il giovedì, Francesca Fialdini presenterà “Attenti al libro“, un programma che si propone di promuovere la lettura e la cultura letteraria, mentre “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari debutterà il 16 ottobre.

Il venerdì, “FarWest” con Salvo Sottile andrà in onda dal 3 ottobre, offrendo uno sguardo sulle storie più avvincenti del nostro tempo. Il sabato, “Sapiens – Un solo pianeta” con Mario Tozzi, inizierà il 20 settembre, seguito da “Indovina Chi Viene a Cena” con Sabrina Giannini, che partirà il 22 novembre. Infine, “La Città Ideale” di Massimiliano Ossini chiuderà la settimana il 27 dicembre.

Access e preserale: le novità

La fascia di access prime time vedrà il ritorno de “Il Cavallo e la Torre” con Marco Damilano, a partire dall’8 settembre alle 20:40. Questo programma si affiancherà a “Un Posto al Sole“, che continuerà la sua programmazione da settembre. Il sabato, “La Confessione” con Peter Gomez andrà in onda dal 13 settembre alle 20:15, offrendo interviste esclusive e approfondimenti su temi di attualità.

Per quanto riguarda il preserale, “Blob” riprenderà il 1° agosto, mentre “Riserva Indiana” con Stefano Massini debutterà l’8 settembre alle 20:20. Altri programmi come “Via dei Matti N.0” con Stefano Bollani e Valentina Cenni, e “Nuovi Eroi” dal 10 novembre, arricchiranno ulteriormente la programmazione.

Daytime e seconda serata

Nel daytime, Rai 3 proporrà una serie di programmi consolidati e nuove iniziative. “Agorà” con Roberto Inciocchi inizierà l’8 settembre alle 8, seguito da “Restart” con Annalisa Bruchi alle 9:45. “Elisir“, condotto da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, andrà in onda dalle 10:50, mentre “MixerStoria” di Giovanni Minoli sarà presente alle 11:10.

Il pomeriggio di Rai 3 vedrà anche il debutto di “Caffé Italia” il lunedì, con Pino Strabioli e Greta Mauro, e “Genitori, che Fare?” il martedì, con Gianni Ippoliti. “La Biblioteca dei Sentimenti” con Maria Latella, dal 3 ottobre, completerà la programmazione del venerdì.

Nella seconda serata, il “TG3 Linea Notte” tornerà a settembre, mentre “Sopravvissute” con Matilde D’Errico debutterà il 4 novembre. La domenica, “Un Giorno in Pretura” con Roberta Petrelluzzi e “Allegro ma non troppo” con Luca Barbareschi arricchiranno l’offerta serale.

Con queste novità, la Rai si prepara a una stagione ricca di contenuti, cercando di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.

