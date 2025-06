Rai svela i palinsesti 2025-2026: novità e conferme dal Centro di Produzione di Napoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai ha finalmente presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, svelando un mix di conferme e novità che promettono di arricchire l’offerta del servizio pubblico. L’evento, tenutosi a Napoli presso il Centro di Produzione di Via Marconi, ha visto la partecipazione di volti noti e nuovi talenti, con un discorso dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi che ha sottolineato l’importanza della creatività e dell’innovazione nel panorama televisivo italiano.

Le conferme principali della Rai per la nuova stagione

Tra le certezze per il prossimo anno, spiccano titoli di successo come “La Volta Buona” di Caterina Balivo e “Storie di Donne al Bivio Weekend” con Monica Setta. Tuttavia, la storica conduttrice di “Domenica In“, Mara Venier, non sarà presente. La sua assenza è stata notata dai fan, mentre lei si gode un viaggio con il marito Nicola Carraro, dopo settimane di voci su tensioni interne al programma. Gabriele Corsi sarà al timone di uno dei segmenti del rinnovato “Domenica In“, che si prepara a una nuova formula.

Il 7 settembre segnerà il ritorno di Stefano De Martino con “Affari Tuoi“, che si rinnova per attrarre un pubblico più ampio. La Rai punta su De Martino, che ha dimostrato di saper coinvolgere gli spettatori. Anche “Belve” con Francesca Fagnani e “I Fatti Vostri” con Flavio Montrucchio sono tra i programmi confermati, mentre Tiberio Timperi si sposterà a “Uno Mattina News“. Non mancheranno nemmeno “Cinque Minuti” di Bruno Vespa e “La Confessione” di Peter Gomez.

Un evento di grande rilevanza sarà il ventennale di “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci, che si svolgerà dal 27 settembre al 20 dicembre, con l’introduzione di un nuovo maestro, Chiquito, selezionato durante lo spin-off “Sognando Ballando con le Stelle“.

Carlo Conti: il conduttore di riferimento della Rai

Carlo Conti si conferma come uno dei volti più rappresentativi della Rai. Sarà protagonista di “Tale e Quale Show” e dirigerà artisticamente eventi come lo “Zecchino d’Oro” e il “Festival Giovani“. Il 20 settembre, Conti presenterà “Pino È – Il Viaggio del Musicante“, un evento speciale dedicato a Pino Daniele, che si svolgerà in Piazza del Plebiscito, affiancato da Fiorella Mannoia.

Inoltre, Conti continuerà a dirigere il “Festival di Sanremo“, un compito che gli è stato rinnovato per il secondo anno consecutivo, ricevendo elogi per la sua capacità di creare uno show di qualità e ben organizzato.

La musica al centro della programmazione Rai

La musica gioca un ruolo fondamentale nei palinsesti Rai per la nuova stagione. Fiorella Mannoia tornerà alle Terme di Caracalla con “Semplicemente Fiorella“, un evento che promette di unire diverse generazioni e stili musicali, con artisti come Antonello Venditti, Il Volo e Sangiovanni. La Rai si impegna a rappresentare la musica italiana in tutte le sue sfaccettature, creando un legame tra passato e presente.

Tra gli eventi musicali, i “Tim Music Awards” da Verona, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e “Jukebox – La Notte delle Hit” con Antonella Clerici e Clementino da Torino, sono i titoli di punta che arricchiranno la programmazione.

La seconda serata e le nuove proposte

In un periodo in cui la Rai cerca di rispondere alle esigenze del pubblico, la seconda serata si arricchisce di nuove proposte. Bruno Vespa continuerà a condurre “Porta a Porta” tre sere a settimana, mentre Eleonora Daniele farà il suo debutto con “Storie di Sera“. Emilia Brandi presenterà “Cose Nostre“, aggiungendo freschezza al palinsesto.

Su Rai3, il documentario d’autore avrà un ruolo centrale. “Un Giorno in Pretura” tornerà con Roberta Petrelluzzi, mentre Matilde D’Errico presenterà “Sopravvissute“, un programma dedicato alle vittime di violenza di genere, contribuendo a una narrazione sociale importante.

Rinnovamento del weekend e approfondimenti giornalistici

La Rai ha deciso di rinnovare anche la programmazione del weekend. A partire dal 13 settembre, “Mi Manda RaiTre” andrà in onda sia sabato che domenica mattina, con un formato più diretto e immediato, guidato da Federico Ruffo. Questo cambiamento mira a rendere il servizio pubblico più vicino alle necessità quotidiane dei cittadini, in un contesto in cui la fiducia nell’informazione è fondamentale.

La domenica mattina sarà dedicata all’inclusione con “O anche no” di Paola Severini Melograni, mentre il sabato pomeriggio vedrà il ritorno di Monica Setta con “Storie di Donne al Bivio Weekend“.

Per quanto riguarda l’approfondimento giornalistico, Paolo Corsini su Rai3 ha confermato il ritorno di Massimo Giletti con “Lo Stato delle Cose“, che riprenderà il 22 settembre. Federica Sciarelli tornerà con “Chi l’ha visto?” dal 10 settembre, mentre Sigfrido Ranucci presenterà “Report” dal 26 ottobre. Riccardo Iacona inaugurerà la nuova stagione di “PresaDiretta” il 7 settembre, con conferme anche per “Farwest” di Salvo Sottile e “Amore Criminale” di Veronica Pivetti, consolidando così l’identità di Rai3 come punto di riferimento per l’inchiesta e l’informazione di qualità.

