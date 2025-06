Stefano De Martino: ritorno in TV con Affari Tuoi e novità Rai per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione televisiva italiana si prepara a un autunno ricco di novità e ritorni attesi. Tra i protagonisti, Stefano De Martino, che domani concluderà l’attuale edizione di Affari Tuoi, salutando il pubblico in vista delle vacanze estive. Ma quando tornerà il popolare game show su Rai Uno? I telespettatori possono rallegrarsi: la nuova edizione è fissata per domenica 7 settembre 2025. Nel frattempo, durante i mesi estivi, il programma sarà sostituito da Techetechetè, che accompagnerà gli spettatori fino al 6 settembre.

La nuova edizione di Affari Tuoi

Affari Tuoi ha dimostrato di essere un format di successo, capace di attrarre un vasto pubblico. Stefano De Martino, alla guida del programma, ha saputo mantenere viva l’attenzione degli spettatori, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile. Con la chiusura di questa edizione, il conduttore augurerà buone vacanze estive al pubblico, ma la buona notizia è che il game show tornerà presto. La prima puntata della nuova stagione è programmata per il 7 settembre, un evento che segnerà il ritorno di un format amato da molti. Durante l’estate, Techetechetè offrirà una selezione di momenti salienti delle edizioni passate, mantenendo vivo l’interesse del pubblico fino al ritorno di Affari Tuoi.

Ballando con le stelle: il talent show di Milly Carlucci

Un altro atteso ritorno è quello di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, è stato confermato che la nuova edizione inizierà il 27 settembre e proseguirà fino al 20 dicembre. Questo programma ha sempre riscosso un notevole successo, e le aspettative sono alte, soprattutto per quanto riguarda il cast. Si vocifera che Milly Carlucci stia cercando di convincere Barbara d’Urso a partecipare, il che potrebbe aggiungere ulteriore interesse al format. Le speculazioni sui concorrenti sono già iniziate, e tra i nomi circolanti spicca quello di Francesca Pascale, che potrebbe portare un tocco di novità al programma.

Tale e Quale Show e altre novità della prima serata

Non finisce qui, perché la Rai ha in serbo ulteriori sorprese per il venerdì sera. Carlo Conti tornerà con Tale e Quale Show, la cui nuova edizione prenderà il via il 26 settembre, con la finale prevista per il 7 novembre. Questo programma ha sempre attirato un pubblico affezionato, e la competizione tra i concorrenti promette di essere avvincente. Dopo la conclusione di Tale e Quale Show, Antonella Clerici presenterà The Voice Senior, con la finale fissata per il 19 dicembre.

In aggiunta, il palinsesto di settembre prevede eventi musicali significativi, come i Tim Music Awards, in programma il 12 e 13 settembre, e altri show come Semplicemente Fiorella e una serata dedicata a Pino Daniele, intitolata Pino E’. Infine, Marco Liorni sarà nuovamente alla guida de L’anno che verrà, il programma che chiude l’anno e dà il benvenuto al nuovo. Con tutte queste novità, il palinsesto Rai si preannuncia ricco di intrattenimento e sorprese per il pubblico.

