Rai presenta i palinsesti 2025-2026: novità e conferme per la stagione televisiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Rai ha svelato i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, in un evento trasmesso in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti di Napoli. I telespettatori hanno finalmente potuto scoprire le novità, le conferme e i volti nuovi che animeranno il piccolo schermo a partire da settembre. Con una programmazione ricca di contenuti, la rete ammiraglia si prepara a offrire un’ampia gamma di programmi, dalle fiction ai reality show, passando per i programmi di approfondimento e intrattenimento.

La visione di Giampaolo Rossi per la Rai

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha condiviso la sua visione per il futuro dell’azienda, sottolineando l’importanza di una trasformazione che valorizza la storia e l’identità della rete. “Abbiamo molte cose da dirci e da raccontare”, ha affermato Rossi, evidenziando il ruolo cruciale della Rai nel panorama informativo italiano. La rete si propone di offrire una copertura informativa completa, spaziando dalla cronaca quotidiana alle inchieste approfondite, affrontando temi sociali e dando voce ai protagonisti della nostra epoca. La Rai intende continuare a garantire un’informazione di qualità, promuovendo il pluralismo e l’autorevolezza dei contenuti.

Programmi di approfondimento: conferme e novità

L’approfondimento rimane un elemento centrale nella programmazione della Rai. Massimo Giletti tornerà a condurre “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 a partire dal 22 settembre, mentre la nuova stagione di “Report” inizierà il 26 ottobre. Tra i programmi confermati, “Chi l’ha visto?” riprenderà il 10 settembre, mentre “Presadiretta” con Riccardo Iacona andrà in onda dal 7 settembre. Salvo Sottile continuerà a guidare “Farwest”, in partenza il 3 ottobre, e Veronica Pivetti presenterà “Amore Criminale” dal 4 novembre. L’offerta di approfondimento si arricchirà con programmi come “Ore 14”, “Agorà” ed “Elisir”, mentre Monica Setta tornerà con “Storie al bivio weekend” il sabato pomeriggio su Rai 2, a partire dal 13 settembre.

Intrattenimento in prima serata: tra tradizione e innovazione

La nuova stagione dell’intrattenimento in prima serata si preannuncia ricca di eventi e novità. La Rai punta su una combinazione di continuità e innovazione, con programmi di successo e nuove proposte. Tra i ritorni più attesi ci sono “Semplicemente Fiorella”, un evento speciale alle Terme di Caracalla, e i “Tim Music Awards“, che si svolgeranno all’Arena di Verona. Antonella Clerici condurrà “La grande festa di Juxebox – La notte delle hit” a Torino, promettendo di coinvolgere il pubblico di tutte le età. La Rai celebrerà anche il grande Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, con una serata evento condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Tra i programmi di punta, “Tale e Quale Show” e “Ballando con le stelle” continueranno a intrattenere il pubblico, con Carlo Conti e Milly Carlucci al timone.

Eventi speciali e programmi di seconda serata

La programmazione di prima serata sarà arricchita da eventi speciali, come il “Prix Italia“, che si terrà a Napoli, e una settimana dedicata alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon. La Maratona della solidarietà si svolgerà dal 14 al 21 dicembre su Rai 1, mentre il “Premio Luchetta – Bambini senza nome” sarà presentato in seconda serata. A dicembre, Carlo Conti condurrà “Festival giovani”, un evento che metterà in luce le nuove promesse della musica italiana. La Rai non dimenticherà le tradizioni, con il ritorno de “Lo Zecchino d’oro”, giunto alla sua 68ª edizione, e la grande serata di festa per il Capodanno, condotta da Marco Liorni.

Programmazione degli altri canali Rai

Anche gli altri canali Rai presenteranno una programmazione ricca di conferme e novità. Rai 2, ad esempio, proporrà una serie di programmi che spaziano dall’intrattenimento alla cronaca, con titoli come “Belve” e “Boss in incognito”. La rete si impegnerà a offrire contenuti diversificati, in grado di attrarre un pubblico ampio e variegato. La Rai, con il suo palinsesto rinnovato, si prepara a affrontare la nuova stagione televisiva con entusiasmo e determinazione, puntando a soddisfare le aspettative dei telespettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!