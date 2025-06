Novità nei palinsesti Rai 2025: Elettra Lamborghini e tanti volti nuovi in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai ha ufficializzato i palinsesti per il 2025, rivelando una serie di novità che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Tra i cambiamenti più significativi, spicca l’ingresso di Elettra Lamborghini come conduttrice, un passo inaspettato che segna un’evoluzione nel panorama televisivo italiano. Con l’arrivo di nuovi volti e programmi, la rete di Stato si prepara a una stagione ricca di sorprese e intrattenimento.

Elettra Lamborghini e i nuovi volti della Rai

Una delle notizie più sorprendenti riguarda Elettra Lamborghini, che dopo la sua esperienza nel reality show di Rai2, si prepara a condurre “Boss In Incognito“, un programma che prima era nelle mani di Max Giusti su Canale 5. Questo cambiamento segna un’importante transizione per la cantante, che si afferma come una figura di spicco nel panorama televisivo. Al suo fianco, Flavio Montrucchio, noto per il suo lavoro su RealTime, entrerà a far parte del cast de “I Fatti Vostri“, un programma che continua a riscuotere successo tra il pubblico.

Nicola Savino, un volto noto della televisione italiana, tornerà in Rai per condurre “Freeze“, un nuovo show che promette di intrattenere gli spettatori. Inoltre, il programma “Chi Ha Incastrato Peter Pan?” subirà una trasformazione, con i The Jackal al timone, ma cambierà nome in “Gli Scatenati” a causa di questioni di copyright. Infine, Antonella Clerici presenterà “Jukebox“, un programma musicale che arricchirà ulteriormente l’offerta della rete.

Le prime serate di Rai1: conferme e novità

I palinsesti di Rai1 si confermano un punto di riferimento per il pubblico italiano, con programmi di successo che tornano in prima serata. “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, sarà in onda dal 26 settembre al 7 novembre, mentre “Ballando Con Le Stelle“, con Milly Carlucci, prenderà il via il 27 settembre e proseguirà fino al 20 dicembre. Un’altra novità è rappresentata da “The Voice Senior“, condotto da Antonella Clerici, che andrà in onda dal 14 novembre al 19 dicembre.

Su Rai2, Francesca Fagnani continuerà a guidare “Belve” e “Belve Crime“, mentre “Il Collegio” tornerà disponibile su RaiPlay dal 23 ottobre al 6 novembre, prima di approdare in prima serata a dicembre. Quest’anno, la narrazione sarà affidata a Pierluigi Pardo, che porterà la sua esperienza e il suo stile unico al programma.

Altri programmi di prima serata

Oltre ai programmi già citati, la Rai ha in serbo altre prime serate di grande interesse. “Lo Spaesato“, condotto da Teo Mammucari, e “Semplicemente Fiorella” di Fiorella Mannoia arricchiranno il palinsesto, così come “PinoÈ“, una serata dedicata a Pino Daniele. I “Tim Music Awards” si svolgeranno il 12 e 13 settembre, offrendo un’importante vetrina per gli artisti italiani. Inoltre, “Sanremo Giovani” si trasformerà in “Festival Giovani“, con l’obiettivo di selezionare i talenti che parteciperanno al Festival di Sanremo. Marco Liorni sarà confermato come conduttore de “L’Anno Che Verrà“, un programma che si prepara a intrattenere il pubblico con il suo stile caratteristico.

I programmi diurni della Rai

Anche i programmi diurni vedranno importanti ritorni e novità. “La Vita In Diretta” e “Affari Tuoi” torneranno in onda dal 7 settembre, mentre “Domenica In” sarà condotto da Mara Venier insieme a Gabriele Corsi. Quest’anno, il programma presenterà un salotto con quattro vip in studio, un nuovo gioco telefonico e momenti coreografici che arricchiranno l’esperienza per gli spettatori.

Inoltre, “Uno Mattina News” sarà condotto da Tiberio Timperi, mentre “Bar Centrale” vedrà Elisa Isoardi alla guida. “Linea Blu“, con Livio Beshir, continuerà a esplorare il mondo marino. Infine, su Rai3, Luca Barbareschi presenterà un nuovo programma intitolato “Allegro Ma Non Troppo“, che andrà in onda in seconda serata a partire dal 2 novembre. Con tutte queste novità, la Rai si prepara a una stagione televisiva ricca di sorprese e intrattenimento per il pubblico italiano.

