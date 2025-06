Mattino Cinque chiude la stagione con un saluto affettuoso da Panicucci e Vecchi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Si è conclusa l’ultima puntata di Mattino Cinque, il popolare programma di informazione mattutina di Mediaset, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Durante l’episodio finale, i due presentatori hanno espresso la loro gratitudine al pubblico per il sostegno ricevuto nel corso di una stagione caratterizzata da ascolti eccezionali. La puntata ha offerto anche un momento di commozione, con Vecchi che ha abbracciato Panicucci, sottolineando l’importanza del legame creato con gli spettatori.

Un bilancio positivo della stagione

Federica Panicucci ha aperto la puntata ricordando i numeri significativi della stagione appena conclusa, che ha visto la realizzazione di ben 210 episodi. Con un tono sincero, ha ringraziato il pubblico per la fedeltà dimostrata, sottolineando l’importanza del loro supporto: “Dobbiamo ringraziare il pubblico perché siete stati fedelissimi, molto attenti… Ci avete scritto… Ci avete regalato una valanga di affetto…” Queste parole hanno messo in evidenza il forte legame che si è instaurato tra i conduttori e gli spettatori, un aspetto fondamentale per il successo del programma.

Francesco Vecchi ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla chiusura della stagione, esprimendo la sua mancanza per il pubblico: “E’ stato bello… Ci mancherete… Posso dire che per me e per te è stato un privilegio che ogni mattina ci facciano entrare nelle loro case in un momento così intimo come è la mattina…” Queste dichiarazioni hanno messo in risalto il valore del programma non solo come fonte di informazione, ma anche come parte della routine quotidiana degli italiani.

Riconoscimenti alla squadra di lavoro

Oltre al pubblico, Panicucci ha voluto dedicare un momento per ringraziare la squadra che lavora dietro le quinte di Mattino Cinque. “E’ un privilegio pure lavorare con una squadra straordinaria… Quando diciamo squadra vogliamo dire tutti… Professionisti veri, seri e preparati, che ogni mattina lavorano… Fatichiamo insieme, prepariamo tutto, la scaletta…” ha affermato la conduttrice, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra nel successo del programma. Questo riconoscimento ha messo in luce il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del format, spesso invisibili ma fondamentali per il risultato finale.

Il futuro di Mattino Cinque e l’arrivo di Morning News

Con l’arrivo dell’estate, Panicucci e Vecchi hanno annunciato che andranno in vacanza, ma hanno rassicurato il pubblico sul loro ritorno a settembre, sempre alla stessa ora. “Ci vediamo presto, buone vacanze… Ci riposeremo… A settembre ci rivediamo… Ci mancherete un sacco…” hanno dichiarato, chiudendo così un capitolo di successo del programma.

A partire da lunedì, il testimone sarà passato a Dario Maltese e Carolina Sardelli, che condurranno Morning News. Durante i saluti finali, Maltese ha confermato che il format del programma rimarrà invariato, promettendo di continuare a informare il pubblico con la stessa dedizione. Questo passaggio di consegne rappresenta una nuova opportunità per gli spettatori di continuare a ricevere notizie e aggiornamenti, mantenendo viva la tradizione di informazione di Mattino Cinque.

