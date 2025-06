Temptation Island 2025: Scopri le coppie e i single pronti a mettersi alla prova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte, pronta a regalare emozioni e colpi di scena. A partire dal 3 luglio 2025, il programma, che ha conquistato il pubblico italiano, vedrà sette coppie affrontare le sfide dell’amore in un contesto rinnovato. Con un cast di single tentatori e tentatrici, il reality promette di mettere a dura prova la fedeltà e la solidità dei rapporti. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova avventura.

Una nuova location per il reality

Quest’anno, Temptation Island cambia scenario. Dopo undici edizioni trascorse nello storico Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, il programma si trasferisce al Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle, in Calabria. Questa scelta non solo offre un paesaggio mozzafiato, ma rappresenta anche un cambiamento simbolico per il format. Filippo Bisciglia, conduttore di lunga data, guiderà le coppie in questo nuovo contesto, promettendo un viaggio ricco di emozioni e scelte difficili.

Un’altra novità riguarda il Pinnettu, la capanna dove i partecipanti visionano i video dei propri partner. Quest’anno, il nome cambierà per riflettere la tradizione calabrese, ma ulteriori dettagli non sono stati ancora rivelati. Questo cambiamento segna un passo importante per il programma, che si evolve mantenendo intatta la sua essenza.

I single di Temptation Island 2025

Il cast di single che parteciperà a Temptation Island 2025 è composto da un gruppo variegato di tentatori e tentatrici, pronti a mettere alla prova la fedeltà delle coppie. Ecco l’elenco completo dei partecipanti, suddivisi tra ragazzi e ragazze:

Tentatori

Alessandro , 36 anni, rappresentante

, 36 anni, rappresentante Andrea , 29 anni, caposquadra in una ditta di logistica

, 29 anni, caposquadra in una ditta di logistica Diego , 44 anni, tappezziere e padre di due figli

, 44 anni, tappezziere e padre di due figli Edoardo , 25 anni, lavora in un’azienda informatica

, 25 anni, lavora in un’azienda informatica Emanuele , 29 anni, fisioterapista, già visto al Grande Fratello

, 29 anni, fisioterapista, già visto al Filippo , età non specificata

, età non specificata Flavio , 24 anni, calciatore

, 24 anni, calciatore Francesco , 24 anni, laureato in scienze motorie

, 24 anni, laureato in scienze motorie Gabriel , 25 anni, data analyst

, 25 anni, data analyst Lorenzo , 22 anni, personal trainer

, 22 anni, personal trainer Manuel , 26 anni, guardia giurata

, 26 anni, guardia giurata Mariano , 32 anni, operaio specializzato

, 32 anni, operaio specializzato Matteo , 28 anni, tecnico metalmeccanico

, 28 anni, tecnico metalmeccanico Salvatore, 27 anni, autista

Tentatrici

Alice , 20 anni

, 20 anni Alessia , 24 anni

, 24 anni Arianna , 31 anni

, 31 anni Ary , 22 anni

, 22 anni Claudia , 26 anni

, 26 anni Eva , 28 anni

, 28 anni Mariela , 27 anni

, 27 anni Marianna , 23 anni

, 23 anni Marta , 21 anni

, 21 anni Nicol , 27 anni

, 27 anni Rebecca , 22 anni

, 22 anni Ylenia, 20 anni

Le coppie in gioco

Sette coppie parteciperanno a questa edizione di Temptation Island, pronte a confrontarsi con le tentazioni e le insidie dei single. I video di presentazione delle coppie sono già disponibili sui canali social del programma e hanno suscitato un certo interesse tra il pubblico. Ogni coppia avrà l’opportunità di mettere alla prova il proprio amore, affrontando situazioni che metteranno in discussione la loro relazione.

Le dinamiche tra le coppie e i single promettono di essere avvincenti, con momenti di tensione e rivelazioni che potrebbero cambiare le sorti di ogni rapporto. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori.

Con il nuovo format e un cast intrigante, Temptation Island 2025 si prepara a conquistare il pubblico, offrendo un mix di emozioni, dramma e riflessioni sui rapporti amorosi.

