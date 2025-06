Rai 1 presenta “Una voce per Padre Pio”: ospiti e dettagli dell’edizione 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Una Voce per Padre Pio” torna su Rai 1, portando con sé un messaggio di fede e devozione che dura da ventisei anni. La trasmissione, condotta da Mara Venier, è in programma per sabato 28 giugno 2025 alle 21.35, trasmessa in diretta da Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, in provincia di Benevento. Per chi non potesse seguire la diretta, è prevista una replica il 13 luglio nel pomeriggio.

Ospiti di rilievo nel cast musicale

L’edizione 2025 di “Una Voce per Padre Pio” si preannuncia ricca di emozioni e di grandi nomi del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Tra gli artisti che parteciperanno ci saranno Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Orietta Berti, il gruppo Fuckyourclique, Settembre, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ivana Spagna, Drupi e Simone Grande. Questi artisti porteranno sul palco le loro canzoni, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione e rispetto per la figura di Padre Pio.

L’Orchestra “Suoni del Sud”, diretta dal maestro Alterisio Paoletti, accompagnerà le esibizioni, rendendo omaggio alla tradizione musicale italiana. Non mancheranno momenti di riflessione, in cui verranno condivise testimonianze significative sulla vita e le opere di Padre Pio, figure che hanno ispirato e continuano a ispirare molte persone in tutto il mondo.

Raccolta fondi per iniziative sociali

Come ogni anno, il programma è affiancato da una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a favore dei progetti promossi da “Una Voce per Padre Pio Onlus”. Gli spettatori potranno contribuire alla causa componendo il numero di sms solidale 45531. Con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Fastweb, Postemobile e Coopvoce, sarà possibile donare 2 euro. In alternativa, è possibile effettuare una chiamata da rete fissa per donare 5 euro, oppure da 5 a 10 euro tramite Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

“Una Voce per Padre Pio Onlus” si impegna a sostenere iniziative a favore delle comunità più vulnerabili in Italia e nei Paesi in via di sviluppo in Africa, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di chi si trova in difficoltà.

Regia e produzione del programma

La regia di “Una Voce per Padre Pio” è affidata a Roberto Croce, che ha il compito di guidare la realizzazione di un evento che unisce musica, fede e solidarietà. La trasmissione non è solo un momento di intrattenimento, ma rappresenta anche un’importante occasione per riflettere su valori fondamentali come la comunità, la carità e l’amore verso il prossimo.

Con una lunga storia alle spalle, “Una Voce per Padre Pio” continua a rappresentare un punto di riferimento per molti, dimostrando come la musica e la fede possano unirsi per creare un impatto positivo nella società.

