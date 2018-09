Gli interpreti di Neïla, una giovanissima e talentuosa Camelia Jordana e il noto Daniel Auteuil nei panni del cinico professore, sono stati capaci di creare quell'alchimia in cui lo spettatore sente di essere coinvolto nella storia dall'inizio alla fine, mettendo in grande ombra i personaggi secondari, comunque riusciti nel loro ruolo.

Dopo i primi approcci turbolenti e poi pian piano il miglioramento del rapporto tra i due, grazie al concorso di retorica (obiettivo da raggiungere per il professore e l'allieva), si nota lo sforzo soprattutto di lui che comincia a vedere nella ragazza un talento e una voglia di riscattarsi in questa società dove le minoranze etniche faticano ad essere comprese e ascoltate. Il regista, mette a disposizione alla protagonista la conoscenza e il potere della provocazione del professore in cui a fine film, ne farà tesoro.

La protagonista è Neïla, una ragazza dal carattere forte di origine islamica il cui sogno è diventare avvocato e Pierre Mazard è un professore di giurisprudenza famoso per le sue provocazioni, dove il loro primo dialogo è uno scontro verbale causato dal ritardo di lei alla prima lezione. Sin dal loro primo incontro, il regista Attal mette in scena dialoghi taglienti, dove i protagonisti sono sempre pronti a lanciarsi accuse e a provocarsi, senza risparmiarsi nelle battute con sfondi religiosi e caratteriali.

Il regista israeliano Yvan Attal , con questo film, mette in scena una commedia brillante che con grande maestria e schiettezza affronta temi difficili come il razzismo, il pregiudizio e la differenza fra classi sociali in una Parigi moderna.

Titolo originale: Le Brio

Regia: Yvan Attal

Cast: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire, Zohra Benali

Genere: Commedia, Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, Belgio 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 11 ottobre 2018

Una commedia francese dai toni agrodolci che farà sedere sul banco degli imputati i pregiudizi degli anni delle frontiere aperte.

Quasi nemici - L'importante è avere ragione: un confronto tra due vite agli antipodi che abbatterà le differenze

I destini di uno scontroso professore universitario e di un’intraprendente studentessa si incrociano in una Parigi multietnica e moderna. Neila Salah (Camélia Jordana) è una ragazza di origini arabe dalla forte personalità, che da anni conserva nel cassetto il sogno di diventare avvocato.

Quando inizia a frequentare la rinomata università di Pantheòn-Assas, il professore Pierre Mazard (Daniel Auteuil) non tarderà a metterla a dura prova, forte dei suoi pregiudizi nei confronti delle minoranze etniche: sarà proprio questa condotta poco ortodossa che metterà a repentaglio la sua carriera. Cercando di annebbiare lo scandalo, il professore Mazard decide quindi di mostrarsi disponibile con Neila, per aiutarla a vincere un prestigioso concorso di retorica. Strettamente chiusi nelle loro convinzioni sociali, per raggiungere i loro obiettivi Neila e Pierre dovranno imparare ad andare oltre i luoghi comuni.

Quasi nemici - L'importante è avere ragione: il ritratto di un’Europa in bilico tra progresso e paura

Dai suoi albori il cinema è stato per l’uomo un mezzo per far riflettere sulla realtà circostante, non è un caso quindi che Yvan Attal con "Le Brio" proponga al grande pubblico un film che ha per soggetto un tema così attuale come quello dell’integrazione tra popoli. La convivenza tra differenti etnie spesso preoccupa e divide, ma sono proprio gli ultimi successi della cinematografia francese, passando per “Non sposate le mie figlie” fino a “Quasi nemici” ad offrirci un nuovo e originale punto di vista per affrontare la situazione.