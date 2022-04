Trama

Trailer Titolo: Quando Hitler rubò il coniglio rosa Regia: Caroline Link Cast: Riva Krymalowski, Oliver Masucci, Carla Juri, Marinus Hohmann, Ursula Werner, Justus von Dohnányi, Anne Bennent, Benjamin Sadler Genere: Biografico, Drammatico

Produzione: Germania, Svizzera, Italia, 2019 Distribuzione: Altre Storie Data di uscita: 28 aprile 2022 "Quando Hitler rubò il coniglio rosa”, arriverà nei cinema italiani il 28 aprile 2022, distribuito da Altre Storie, e diretto da Caroline Link, premio Oscar per il miglior film straniero nel 2003 con "Nowhere in Africa".

Tratto dal bestseller internazionale di Judith Kerr, una toccante storia vera che racconta il nazismo attraverso gli occhi di una bambina, riuscendo perfino a far sorridere. Il film vede protagonisti Riva Krymalowski, Oliver Masucci, Carla Juri, Marinus Hohmann, Ursula Werner, Justus von Dohnányi e con la partecipazione di Anne Bennent e Benjamin Sadler. “Quando ho letto per la prima volta il romanzo di Judith Kerr a scuola, più di 35 anni fa, sono rimasta sorpresa dalla sua leggerezza – ha affermato la regista Caroline Link. È una storia sulla separazione, sulla fuga dalla Germania nazista e tuttavia il tono è ottimista, quasi spensierato. Judith Kerr mi ha raccontato che ricordava gli anni trascorsi in Svizzera e a Parigi come esperienze positive, piene di avventura. Il film racconta cosa significa essere profughi, ma, nonostante l’oscurità che avvolge i protagonisti, è anche un film sulla fiducia, la curiosità, l’ottimismo e mostra l’immenso potere che la famiglia può dare. ‘Tutto è possibile finché restiamo insieme’, questo era il motto di Judith Kerr ed è anche il tema che ha ispirato il film”. Quando Hitler rubò il coniglio rosa : la trama "Quando Hitler rubò il coniglio rosa", il film diretto da Caroline Link, è tratto dall'omonimo e celebre romanzo per ragazzi, basato sull'infanzia della scrittrice Judith Kerr e pubblicato per la prima volta nel 1971. Protagonista della storia è una ragazzina tedesca di origine ebraica di nome Anna che, nel 1933 a soli 9 anni, con l'ascesa al potere di Hitler, è costretta a lasciare Berlino insieme alla famiglia per sfuggire ai nazisti. Durante il viaggio attraverso l'Europa alla ricerca di un posto sicuro dove rifugiarsi, Anna dovrà lasciare tutto ciò che ha, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche. La sua vita non sarà mai più la stessa.

La piccola Anna insieme alla sua famiglia dovrà venire a patti con le sfide che la vita da rifugiati impone, ma senza abbandonare mai la speranza e la fiducia.