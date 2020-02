Titolo originale: A Dog’s Journey

Regia: Gail Mancuso

Cast: Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Josh Gad, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger, Ian Chen, Daniela Barbosa (II), Jake Manley, Henry Lau

Genere: Drammatico, fantastico

Durata: 109 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 25 Giugno 2020

Dopo il successo di “Qua la zampa!”, nel 2017 Amblin Entertainment ha annunciato il sequel “Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre”. Nel 2019 “Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre” viene distribuito in tutto il mondo, per arrivare in Italia a Giugno 2020.

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre: Bailey, una certezza

Dopo la morte del figlio, Ethan e sua moglie Hanna vivono insieme alla loro nipotina CJ e la sua mamma, Gloria, che mostra continua indisponenza verso i suoceri e Bailey, il cane beneamato dai famigliari. La vita trascorre tranquilla finché non si scopre che Bailey ha un cancro allo stomaco e non gli rimane molto tempo da trascorrere con i suoi amati. Toccante e potente, Bailey é il siero genuino contro la malinconia, la tristezza, un legante che tiene unito il nucleo famigliare, una solida, trascendentale sicurezza che si manifesta sotto aspetti diversi, ma eterni e sempre carichi di amore, restituendoci il messaggio che piú é importante, ovvero che l’amicizia oltrepassa la morte.

Qua la zampa 2 – Un amico é per sempre: il successo

Gail Mancuso é una regista televisiva americana, conosciuta soprattutto per la vincita di un Emmy Award per aver diretto l’episodio “Slow Down Your Neighborns” nella serie televisiva “Modern Family”. Si é dedicata anche alla regia di alcuni episodi di altre serie, come la storica “Scrubs”, “30 Rock”, e “Sabrina Vita da Strega” con protagonista Melissa Joan Hart.

"Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre" è distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures.