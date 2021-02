Psychedelic: un cine-artigianato di pregio

“Psychedelic”, del regista calabrese Davide Cosco al suo esordio nel lungometraggio, è uno sforzo peculiare in un momento storico raro. Trattasi di cine-artigianato di pregio, che schiude le porte a delle considerazioni di carattere esistenziale, nonché religioso-umanitario, impellenti e fors’anche un filo eccedentemente provocatorie. Tuttavia il film è fortemente in grado di scardinare molte delle nostre (in)certezze al favore di uno sguardo apprezzabilmente intersecante su arte, vita e fede.

Di non facile approccio, dal passo non alacre, con dei dialoghi ficcanti congiuntamente a delle musiche e delle sequenze programmate al computer che ne aumentano lo straniamento, la pellicola è in grado ad ogni modo di fornire delle inaspettate soddisfazioni, perfettamente a cavallo com’è fra la sperimentazione pura ed un certo estetismo surrealista capaci di donargli un fascino effettivo.

Delle prove attoriche emozionalmente appaganti

Si avverte chiara e netta l’urgenza comunicativa di Cosco all’indirizzo di uno spettatore che deve necessariamente, per potere approdarvi nella maniera più consona, aver il coraggio di affrontare il film ponendosi in inevitabile interazione con esso, in cerca di risposte a delle domande sull’esistenza che il film non vuol propriamente dare bensì, più dimessamente, soltanto suggerire.

Prove attoriche emozionalmente appaganti da parte di un cast di qualità, da Massimiliano Rossi, passando per Alessandro Haber fino al compianto Flavio Bucci (l’indimenticabile Ligabue dell’omonimo sceneggiato RAI, alla sua ultima esibizione), contribuiscono a connotare “Psychedelic” come l’opera prima ardita e onorevole di un giovane autore dalle belle speranze.

Mirko Tommasi