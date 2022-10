Prison 77: dalla Spagna un dramma carcerario sincero e brutale

“Prison 77”, diretto da Alberto Rodríguez ("La isla mínima"), è la storia di alcuni detenuti duramente maltrattati che a un certo punto decidono di schierarsi nella lotta per la libertà con lo scopo di cambiare per sempre la società carceraria. Leader di questo movimento sarà Manuel (Miguel Herrán), un giovane contabile condannato spropositatamente a una pena di 20 anni per aver sottratto del denaro.

Nonostante una modalità realizzatoria discretamente convenzionale, la pellicola contiene un desiderio famelico di rivalsa nei confronti della mala-giustizia che la fa contraddistinguere dai prison movie più consueti in maniera abbastanza netta.

Un film che sa intrattenere quanto far pensare

Diligentemente scritta, di uno stile raffinato e con delle sequenze gagliarde al suo interno, la pellicola di Rodríguez è generosamente aiutata nella sua riuscita da un cast corale di interpreti in totale comunione fra di essi, a iniziare dal protagonista Herrán il quale esibisce convinzione e carisma da attore affermato, fino al più scafato Javier Gutiérrez nel ruolo di Pino (un accomodante prigioniero dietro le sbarre da una vita) che dà volto al personaggio presumibilmente più affascinante.

"Prison 77" è a tutti gli effetti un film riuscito, edificante, carico di buone intenzioni ed energia umanamente propositiva, un film che sa intrattenere quanto far pensare. Il che non capita poi così sovente oggigiorno.

Mirko Tommasi