Princ rappresenta la Serbia all’Eurovision 2025 con il brano “Mila”

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e tra i partecipanti spicca Princ, un artista serbo che promette di lasciare il segno con la sua performance. Con il brano “Mila“, Princ si prepara a esibirsi a Basilea, portando con sé una storia di passione e talento. La sua musica, un mix di emozioni e riflessioni personali, potrebbe catapultarlo tra i favoriti della competizione.

Chi è Princ

Stefan Zdravković, conosciuto nel panorama musicale come Princ o Princ od Vranje, è nato nel 1993 a Vranje, una città situata nel sud della Serbia. La sua carriera musicale ha avuto inizio durante gli anni del liceo, quando ha fondato la band Šesta Žica, dimostrando fin da giovane una spiccata inclinazione per la musica. Dopo aver conseguito la laurea in filologia presso l’Università di Belgrado, ha approfondito le sue conoscenze sulle lingue e culture scandinave, specializzandosi in norvegese.

Oltre alla musica, Princ ha coltivato diverse passioni, tra cui lo sport e il teatro. È campione nazionale di karate e attualmente è il cantante principale della band Sisyphus. La sua versatilità si riflette anche nella sua abilità di suonare diversi strumenti, tra cui chitarra e batteria. Nel 2020, ha avuto l’opportunità di interpretare il ruolo principale nell’adattamento serbo del celebre musical “Jesus Christ Superstar“.

Princ ha partecipato a numerosi festival e concorsi internazionali, tra cui lo Slavyanski Bazaar in Bielorussia e il River Notes in Bulgaria. Nel 2021, ha preso parte al talent show bulgaro “Glasăt na Bălgarija“, una versione locale di “The Voice“, dove ha catturato l’attenzione del pubblico e avviato una carriera musicale che lo ha portato a pubblicare diversi singoli.

Princ all’Eurovision Song Contest 2025

L’Eurovision Song Contest non è una novità per Princ, che nel 2023 aveva già tentato di entrare tra gli artisti in gara con il brano “Cvet sa istoka“, ottenendo un secondo posto nella selezione nazionale. Tuttavia, il suo sogno si avvera nel 2025, quando vince un biglietto per Basilea grazie alla sua nuova canzone “Mila“.

“Mila” è una ballata intensa che affronta le complessità dell’amore e del dolore, rivelando una parte autobiografica del cantante. Princ ha dichiarato di identificarsi profondamente con il testo della canzone, il che rende la sua performance ancora più autentica e coinvolgente.

La semifinale in cui Princ si esibirà è programmata per giovedì 15 maggio, un momento cruciale che determinerà, attraverso il televoto, la possibilità di accedere alla finale di sabato 17 maggio. La canzone “Mila” non è solo un brano musicale, ma un racconto di esperienze e sentimenti che potrebbe risuonare con il pubblico di tutta Europa.

Traduzione del brano “Mila“

La canzone “Mila” presenta un testo profondo e poetico, che riflette le emozioni e le esperienze di Princ. Ecco una traduzione del brano:

Lasciala essere mia

Questa è l’ultima cena

Lascia che l’occhio di Cerbero

Mi insegue nella notte

Lascia che ti svegli

Quell’odore di ricordi

E la mia musica

Dal tuo nome

Mila

Hai pagato perché io ti amassi

Mila

La vita riportata indietro dall’orlo del baratro

Ci sono molte ragioni per

Ami ancora qualcun altro

Ma ci tengo molto a proteggerti

Questa vita è

Senza granelli di zucchero

Da quando non è più vero?

E la fede è incredulità

Lasciati baciare da lui

Chi è più bravo a organizzare queste cose?

E lasciati prendere

Chi rischia tutto?

Mila

Hai pagato perché io ti amassi

Mila

La vita riportata indietro dall’orlo del baratro

Ci sono molte ragioni per

Ami ancora qualcun altro

Ma ci tengo molto a proteggerti

Con “Mila“, Princ non solo rappresenta la Serbia, ma porta sul palco dell’Eurovision una narrazione che parla di amore, vulnerabilità e protezione, elementi che potrebbero conquistare il cuore del pubblico europeo.

