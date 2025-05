L’armenia si prepara a brillare all’eurovision 2025 con PARG e il suo brano Survivor

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’Armenia si presenta con un artista che promette di catturare l’attenzione del pubblico: PARG. Con il suo brano “Survivor“, l’artista porta sul palco di Basilea una performance che unisce tradizione e modernità, riflettendo temi di resilienza e forza interiore.

Chi è PARG: un artista dalle radici profonde

Pargev Vardanyan, noto con il nome d’arte PARG, è nato in un piccolo villaggio sulle sponde del lago Sevan, in Armenia. La sua infanzia è stata segnata da un trasferimento a Volgograd, in Russia, dove ha avuto l’opportunità di approfondire le sue passioni artistiche. Qui, ha frequentato l’Istituto Statale di Teatro e Cinema, specializzandosi nelle arti teatrali. Durante questo periodo, ha co-fondato la band The Edge Chronicles, un gruppo che ha avuto l’opportunità di esibirsi in vari paesi, tra cui Armenia, Russia, Georgia e Ucraina.

Nel 2022, PARG ha deciso di tornare in Armenia per intraprendere una carriera da solista. Ha collaborato con artisti locali, come Brunette, e ha reinterpretato brani di successo, tra cui “Snap” di Rosa Linn. La sua musica è caratterizzata da un mix di elementi tradizionali armeni e sonorità elettroniche e pop contemporanee, creando un sound distintivo che lo ha reso riconoscibile nel panorama musicale. Nel 2024, il suo talento è stato riconosciuto con una candidatura agli Armenian Music Video Award per la categoria miglior canzone. La sua discografia include diversi singoli e un EP pubblicato nel 2023, che hanno contribuito a consolidare la sua presenza nel settore musicale.

PARG all’eurovision song contest 2025: un viaggio verso la vittoria

Il percorso di PARG verso l’Eurovision Song Contest è iniziato il 16 febbraio 2025, quando ha trionfato nel Depi Evratesil, la selezione nazionale armena per l’Eurovision, con il brano “Survivor“. Questa canzone è un potente inno alla resilienza, che affronta il tema delle difficoltà della vita con determinazione e coraggio. La performance di PARG è attesa con grande entusiasmo, poiché rappresenta non solo l’Armenia, ma anche un messaggio universale di speranza e forza.

PARG salirà sul palco di Basilea per la prima volta durante la seconda semifinale del contest, prevista per giovedì 15 maggio, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale di sabato 17 maggio. La canzone “Survivor” si distingue per il suo testo evocativo, che invita a riflettere sulla forza interiore e sulla capacità di superare le avversità. La sua interpretazione promette di essere intensa e carismatica, in grado di coinvolgere il pubblico e lasciare un segno indelebile.

La traduzione di “survivor”: un messaggio di forza e determinazione

Il testo di “Survivor” esprime una lotta interiore e una ricerca di libertà, con frasi che parlano di sfide e resistenza. La canzone inizia con l’immagine di occhiali da sole scuri, simbolo di una protezione contro il mondo esterno, e prosegue con una serie di affermazioni che riflettono la frustrazione e la determinazione dell’artista. Frasi come “Sono un sopravvissuto” e “Non mi fermerò mai” risuonano come un mantra, sottolineando la volontà di affrontare le difficoltà e di emergere più forti.

La traduzione del brano rivela un messaggio potente: la vita è piena di ostacoli, ma la resilienza e la capacità di rialzarsi sono ciò che definisce un vero combattente. PARG invita gli ascoltatori a non dimenticare mai chi sono e a rimanere fedeli a se stessi, anche nei momenti più difficili. La sua performance all’Eurovision non sarà solo un’esibizione musicale, ma un vero e proprio inno alla vita e alla speranza, capace di ispirare chiunque si trovi ad affrontare le proprie battaglie personali.

Con “Survivor“, PARG non solo rappresenta l’Armenia, ma porta con sé un messaggio universale di forza e determinazione, pronto a conquistare il cuore del pubblico europeo.

