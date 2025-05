Mariam Shengelia: La voce della Georgia all’Eurovision 2025 con il brano “Freedom”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mariam Shengelia, giovane artista georgiana, si prepara a rappresentare la sua nazione all’Eurovision Song Contest 2025. Con il suo brano “Freedom“, la cantante porta sul palco di Basilea un messaggio di liberazione e forza interiore, frutto di un percorso musicale che la vede protagonista fin dalla giovane età.

Chi è Mariam Shengelia

Mariam Shengelia è nata il 14 maggio 2002 a Mingrelia, una regione della Georgia. Fin da piccola, ha dimostrato una forte inclinazione verso la musica, trascorrendo la sua infanzia tra Tbilisi e Zugdidi. Qui ha intrapreso studi di canto e teoria musicale presso il Conservatorio Statale di Tbilisi, dove ha affinato le sue abilità e sviluppato un repertorio che spazia tra pop, soul e jazz.

La carriera di Mariam ha preso il via nel 2018, quando ha partecipato a “X Factor Georgia“, raggiungendo le semifinali a soli 16 anni. La sua determinazione e il suo talento l’hanno portata a partecipare anche a “The Voice Georgia” nel 2021, dove ha nuovamente conquistato il pubblico, e nel 2025 ha ottenuto un notevole secondo posto in “Tsekvaven Varskvlavebi“, la versione georgiana di “Dancing with the Stars“. Queste esperienze le hanno permesso di affinare la sua presenza scenica e di farsi conoscere nel panorama musicale georgiano.

Oltre ai talent show, Mariam è anche membro della band Mix2ura, con la quale ha esplorato una varietà di generi musicali, consolidando così la sua posizione nella scena musicale del paese. La sua versatilità e il suo impegno l’hanno resa un’artista apprezzata e seguita.

Mariam Shengelia all’Eurovision Song Contest 2025

Il 14 marzo 2025, la Georgian Public Broadcaster ha ufficializzato la partecipazione di Mariam Shengelia all’Eurovision Song Contest 2025, dove presenterà il brano “Freedom“. La canzone, scritta da Keti Gabisiani e Buka Kartozia, è un inno alla liberazione personale e alla resilienza, esprimendo un messaggio profondo attraverso le parole e la musica.

“Freedom” è un brano che combina elementi della cultura musicale georgiana con influenze moderne, presentato sia in georgiano che in inglese. Questo mix linguistico non solo riflette le radici musicali di Mariam, ma amplia anche la portata del suo messaggio, rendendolo accessibile a un pubblico internazionale. La canzone rappresenta un viaggio interiore, un invito a scoprire la forza che risiede in ciascuno di noi.

La competizione per Mariam inizierà il 15 maggio 2025, durante la seconda semifinale dell’Eurovision, dove avrà l’opportunità di esibirsi e cercare un posto nella finale del 17 maggio. La sua performance sarà un momento cruciale, non solo per la sua carriera, ma anche per la rappresentanza della Georgia in un contesto musicale così prestigioso.

Traduzione del brano “Freedom“

Il testo di “Freedom” è un inno poetico che celebra la libertà e l’appartenenza. Le parole evocano immagini di natura e di legami profondi con la patria, trasmettendo un senso di speranza e determinazione. Ecco una traduzione del brano:

Libertà

Gli anni passano, il tempo scorre

Io e Win, Zen e Than

Non rinunciamo mai a questo cielo e a questa montagna

Come il profumo dell’erba

La rugiada della primavera, Ankara

Sete di libertà

La Madre Patria lo portava con sé nel cuore

E come questo cuore nel mio petto

La libertà è dentro di me.

E mentre le nostre vite

La patria è l’unica

Questo sole riscalda e illumina le strade

Le montagne e i mari della patria

Seguiremo i sentieri con speranza

E cielo azzurro e senza nuvole

Mare calmo e agitato

Non voglio più la ricchezza

La libertà è un dono del cielo che condividiamo

La libertà è una ricchezza umana da custodire con cura

La libertà è una sorgente montana da condividere, gente

Lascia che sia qui e là – ovunque

Vivo la mia vita con il mio sorriso

La gentilezza è il mio stile

La libertà che rende la vita così mite

La mia casa, i miei dolci vestiti, una canzone

Prati e montagne da percorrere

Questa è la mia ricchezza e il mio trono

Libertà, libertà, Ani e Ban.

Con questo brano, Mariam Shengelia non solo rappresenta la Georgia, ma porta anche un messaggio universale di speranza e libertà, che risuona in ogni angolo d’Europa.

