EMMY e Laika Party: l’Irlanda si prepara per l’Eurovision 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo della musica si prepara a vivere un momento di grande emozione con l’Eurovision Song Contest 2025, dove l’Irlanda sarà rappresentata dalla giovane cantautrice EMMY. Con il suo brano “Laika Party“, EMMY porta sul palco una storia che unisce nostalgia e festa, rendendo omaggio a Laika, la cagnolina che nel 1957 divenne il primo essere vivente a orbitare intorno alla Terra. Questo articolo esplora la carriera di EMMY, il significato della sua canzone e le aspettative per la sua esibizione.

Chi è EMMY: una giovane promessa della musica norvegese

EMMY, il cui nome completo è Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, è una cantautrice norvegese nata nel 2000 a Holmestrand. Fin da piccola, ha mostrato una forte inclinazione per la musica, partecipando a cori e concorsi canori che le hanno permesso di affinare le sue capacità vocali. La sua carriera musicale ha preso slancio nel 2015, quando ha raggiunto la finale del Melodi Grand Prix Junior con il brano “Aiaiaiai“.

Nel 2021, EMMY ha partecipato al Melodi Grand Prix, la selezione norvegese per l’Eurovision, con il brano “Witch Woods“, dove si è classificata sesta. Da quel momento, ha continuato a scrivere e pubblicare musica, collaborando con diversi artisti sia norvegesi che internazionali. Un altro traguardo significativo è arrivato nel 2024, quando ha co-scritto il brano “Woman Show” per il Melodi Grand Prix.

Oltre alla sua carriera musicale, EMMY ha conquistato il pubblico anche sui social media, in particolare su TikTok, dove ha accumulato oltre un milione di follower grazie alle sue performance e alla sua personalità vivace. Questo mix di talento e carisma la rende una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo.

Laika Party: un omaggio alla cagnolina spaziale

Nel 2025, EMMY ha partecipato a Eurosong, la selezione irlandese per l’Eurovision, con il brano “Laika Party“. Questa canzone, scritta in collaborazione con il fratello Erlend, Larissa Tormey, Truls Marius Aarra e Henrik Østlund, rende omaggio a Laika, il primo essere vivente a orbitare intorno alla Terra. Laika, lanciata nello spazio a bordo della navetta Sputnik 2, ha rappresentato un passo significativo nella storia dell’esplorazione spaziale.

“Laika Party” si distingue per il suo approccio innovativo, immaginando un finale alternativo per la storia di Laika, trasformando la sua tragica sorte in un inno alla libertà e alla celebrazione. Inizialmente, il brano era stato proposto per il Melodi Grand Prix norvegese, ma dopo essere stato rifiutato, ha trovato la sua strada verso Eurosong, dove ha conquistato il diritto di rappresentare l’Irlanda all’Eurovision.

L’esibizione di EMMY all’Eurovision 2025

Il 15 maggio 2025, EMMY si esibirà nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, un momento cruciale per la sua carriera. La performance avrà un’importanza particolare, poiché EMMY cercherà di convincere il pubblico e la giuria a darle l’opportunità di accedere alla finale, prevista per il 17 maggio. La canzone “Laika Party” non è solo un pezzo musicale, ma anche un messaggio di speranza e libertà, che si riflette nei testi e nella melodia.

La traduzione del brano offre uno spaccato della sua profondità emotiva, con riferimenti alla storia di Laika e alla sua avventura nello spazio. EMMY invita gli ascoltatori a immaginare Laika non come una vittima, ma come un’eroina che continua a danzare tra le stelle, portando un messaggio di gioia e celebrazione. La performance promette di essere un momento indimenticabile, capace di catturare l’attenzione di milioni di spettatori in tutta Europa.

Con “Laika Party“, EMMY non solo rappresenta l’Irlanda, ma porta anche un messaggio universale di libertà e celebrazione, rendendo la sua partecipazione all’Eurovision 2025 un evento da non perdere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!