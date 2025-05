Eurovisione 2025: I Dieci Finalisti Della Semifinale Di Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, tenutasi a Basilea, ha regalato emozioni e sorprese, con dieci nazioni che si sono qualificate per la finale prevista per sabato 17 maggio. Tra i finalisti, artisti provenienti da Svezia, Paesi Bassi, Islanda, Norvegia, San Marino, Estonia, Ucraina, Portogallo, Polonia e Albania si preparano a contendersi il titolo.

Svezia: KAJ e il tributo alla sauna

Il trio KAJ, composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård, ha rappresentato la Svezia con il brano “Bara Bada Bastu”. Questo pezzo celebra la tradizione della sauna, un elemento culturale molto sentito in Scandinavia. Nonostante i membri del gruppo siano finlandesi di lingua svedese, la loro performance ha portato sul palco un’energia contagiosa, arricchita da ballerini vestiti da boscaioli e avvolti in asciugamani. L’interpretazione vivace ha catturato l’attenzione del pubblico, assicurando loro un meritato posto nella finale.

Paesi Bassi: Claude e la magia di “C’est La Vie”

Claude, un giovane talento di 21 anni, ha emozionato il pubblico con la sua ballata “C’est La Vie”. La canzone, dal sapore parigino, ha messo in risalto la voce soul del cantante e la sua intensa interpretazione. Gli spettatori sono stati colpiti dalla sua performance, che ha saputo trasmettere una profonda connessione emotiva. Claude mira a riportare la vittoria ai Paesi Bassi, dopo l’esclusione del rappresentante dell’anno precedente, e la sua esibizione ha sicuramente acceso la speranza tra i fan.

Islanda: VAEB e il rap sul canottaggio

Il duo islandese VAEB, formato dai fratelli, ha presentato “Róa”, un brano rap che racconta la passione per il canottaggio. La loro performance dinamica ha saputo coinvolgere il pubblico, grazie all’originalità del tema e all’energia trasmessa sul palco. La freschezza del loro approccio ha colpito i giurati e il pubblico, permettendo loro di conquistare un posto nella finale.

Norvegia: Kyle Alessandro e il suo “Lighter”

Kyle Alessandro, un giovane talento norvegese, ha portato sul palco “Lighter”, una canzone che ha messo in evidenza le sue doti vocali e la presenza scenica. La performance ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico, che ha apprezzato la sua capacità di coinvolgere gli spettatori. La sua esibizione ha dimostrato che Kyle ha tutte le carte in regola per competere nella finale.

San Marino: Gabry Ponte e “Tutta L’Italia”

Gabry Ponte, noto DJ italiano, ha rappresentato San Marino con il brano “Tutta L’Italia”. Questo pezzo energico celebra la cultura italiana e ha entusiasmato il pubblico presente. La performance di Gabry ha saputo trasmettere un’atmosfera festosa, assicurandogli un posto nella finale e dimostrando la sua abilità nel coinvolgere il pubblico.

Estonia: Tommy Cash e “Espresso Macchiato”

Tommy Cash ha portato sul palco “Espresso Macchiato”, una canzone dal ritmo incalzante che ha attirato l’attenzione per la sua originalità. Nonostante alcune critiche sulla sua performance vocale, Tommy è riuscito a conquistare il pubblico, guadagnandosi un posto nella finale. La sua proposta ha dimostrato di essere audace e innovativa, attirando l’interesse di molti.

Ucraina: Ziferblat e la potenza di “Bird of Pray”

Ziferblat ha rappresentato l’Ucraina con “Bird of Pray”, una ballata intensa che ha toccato il cuore degli spettatori. La profondità emotiva della canzone ha colpito il pubblico, assicurando al gruppo un posto nella finale. La performance ha messo in luce la capacità di Ziferblat di esprimere sentimenti forti attraverso la musica.

Portogallo: Napa e “Deslocado”

Napa ha presentato “Deslocado”, un brano che ha messo in evidenza le sue capacità vocali e la profondità del testo. La sua esibizione ha conquistato il pubblico, permettendogli di accedere alla finale. La combinazione di una melodia accattivante e un testo significativo ha reso la sua performance memorabile.

Polonia: Justyna Steczkowska e “Gaja”

Justyna Steczkowska ha rappresentato la Polonia con “Gaja”, una canzone che mescola elementi tradizionali e moderni. La sua performance ha ottenuto l’approvazione del pubblico, che ha apprezzato la fusione di stili e la potenza della sua voce. Grazie a questa esibizione, Justyna ha conquistato un posto nella finale.

Albania: Shkodra Elektronike e “Zjerm”

Il duo Shkodra Elektronike, composto da Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, ha presentato “Zjerm”, un brano che fonde la musica popolare albanese con sonorità elettroniche. La loro esibizione ha colpito il pubblico, permettendo loro di accedere alla finale. La combinazione di tradizione e modernità ha reso la loro proposta unica e apprezzata.

